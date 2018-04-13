Член КАЕ: Азербайджанцы мира тесно сплочены вокруг Азербайджана

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ "Мы ставим интересы нашей Родины, государства превыше всего, на этом пути мы готовы к любому самопожертвованию".

Как сообщает Report, об этом заявил член Конгресса азербайджанцев Европы (КАЕ), председатель Ассоциации азербайджанцев Финляндии Васиф Мурадлы, комментируя развернутую группой лиц в соцсетях кампанию по очернению Азербайджана.

Он отметил, что действия этих лиц вызвали протест проживающих за рубежом азербайджанцев: "В эти дни в некоторых городах Европы состоялись акции протеста против антиазербайджанской кампании. В этих акциях приняли участие сотни наших соотечественников. Это свидетельствует о том, что независимо от страны проживания подавляющее большинство наших соотечественников осуждает данную кампанию".

В.Мурадлы отметил стремительное развитие Азербайджана, которого знают как надежного партнера, обладающего авторитетом в мире: "У нас сильная армия, руководство страны проводит независимую политику, реализуются многочисленные программы по улучшению социального положения населения. Все это укрепляет веру общественности страны в государство, создает условия для обеспечения гражданского единства. Видимо, это вызывает беспокойство в определенных кругах".

Он подчеркнул сплоченность азербайджанцев мира вокруг Азербайджана, выразив готовность пресечь проводимые против нашей страны очернительные кампании.