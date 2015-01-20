Численность азербайджанской общины в ОАЭ увеличилась вдвое за последние годы

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Численность азербайджанской общины в Объединенных Арабских Эмиратах увеличилась в два раза за последние годы. Как сообщает Report со ссылкой на Gulf News, об этом заявил генеральный консул Азербайджана в Дубае Парвиз Исмаилзаде.

По словам дипломата, ОАЭ наиболее предпочтителен из стран Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива по ряду факторов, в том числе потому что здесь создана "прекрасная атмосфера для ведения бизнеса".

"В 2010 году в общине было около 3,5 тыс. человек. За промежуток в четыре года, община разрослась до 7 тыс.", - заявил генконсул.

На данный момент, большинство из азербайджанцев в ОАЭ сконцентрировано в Дубае и работают в разных сферах, в том числе международном банковском деле, нефти и газе, торговле и коммерции.