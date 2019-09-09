​Будет расширена деятельность азербайджанской школы "Карабах" в Нанте

Делегация Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана провела встречу с коллективом азербайджанской школы “Карабах” в Нанте (Франция).

Как сообщили Report в Госкомитете, Фуад Мурадов и другие гости поинтересовались деятельностью школы, пожелав коллективу и учащимся успехов в новом учебном году.

На встрече, в которой приняли участие десятки наших соотечественников, состоялся обмен мнениями о повышении образовательных возможностей детей, обеспечении школы пособиями и эффективной организации досуга соотечественников.

Отметим, что азербайджанская школа “Карабах” во французском городе Нант была открыта в прошлом году по инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.