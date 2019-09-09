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Будет расширена деятельность азербайджанской школы "Карабах" в Нанте

​Будет расширена деятельность азербайджанской школы "Карабах" в Нанте

Делегация Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана провела встречу с коллективом азербайджанской школы “Карабах” в Нанте (Франция). 

Как сообщили Report в Госкомитете, Фуад Мурадов и другие гости поинтересовались деятельностью школы, пожелав коллективу и учащимся успехов в новом учебном году. 

На встрече, в которой приняли участие десятки наших соотечественников, состоялся обмен мнениями о повышении образовательных возможностей детей, обеспечении школы пособиями и эффективной организации досуга соотечественников. 

Отметим, что азербайджанская школа “Карабах” во французском городе Нант была открыта в прошлом году по инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

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