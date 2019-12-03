Азербайджанские фамилии Мамедов и Алиев - самые распространённые в Грузии

Фамилии Мамедов и Алиев, как и в прошлом году, вошли в список самых распространенных фамилий в Грузии.

Как сообщает местное бюро Report, это стало известно из статических данных Агентства развития госслужб Грузии.

В настоящее время в стране 13814 человек носит фамилию Мамедов, 12 931 – Мамедова. Азербайджанская фамилия - вторая самая распространенная фамилия среди мужчин и женщин в Грузии.

В соседней стране фамилию Алиев носит 9031 человек, Алиева – 8918 человек. Алиев занимает четвертое место среди распространенных мужских фамилий, Алиева – пятое место среди женских фамилий.

Среди самых распространенных фамилий Грузии вновь лидирует фамилия Беридзе. Эту фамилию в целом носит 29 412 человек.