Азербайджанская семья в Москве заразилась коронавирусом

В проживающей в столице России азербайджанской семье вывлен коронавирус. Один из членов семьи, Нурида Абдуллаева, 1954 года рождения, доставлена на машине скорой помощи в Люберецкую инфекционную больницу. Об этом корреспонденту российского бюро Report заявил один из членов семьи Аждар Абдуллаев.

"У нас были все симптомы коронавируса. Два раза вызывали скорую помощь. Врачи приезжали, осматривали, назначали лечение, но отказывались брать анализ на COVID-19 и забирать в больницу, утверждая, что у нас нет коронавируса. Нам сказали обратиться в поликлинику по месту проживания. В поликлинике тоже отказались брать анализ, назвав это просто гриппом", - сказал Аждар Абдуллаев.

"Наше состояние ухудшалось с каждым днем, особенно у моей супруги Нуриды Абдуллаевой. Температура держалась на уровне 39 градусов. Мы пришли к выводу обратиться в платную клинику. Супруге сделали рентген легких, оказалась двусторонняя пневмония. Нам сказали продолжать обычное лечение", - отметил А.Абдуллаев.

Аждар Абдуллаев отметил, что сегодня состояние супруги совсем ухудшилось и они вновь вызвали скорую помощь. Лишь после этого Нуриду Абдуллаеву забрали в больницу, где был подтвержден COVID-19.

Отметим, что семья состоит из четырех человек, двое из которых Аждар Абдуллаев и Нурида Абдуллаева являются гражданами Азербайджана, их сын - Забил Абдуллаев и невестка Гюльнаре Абдуллаева являются гражданами Российской Федерации. Подчеркнем, что невестка Гюльнаре Абдуллаева находится в положении.

В настоящее время остальные члены семьи находятся на карантине.