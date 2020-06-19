Азербайджанская община Москвы помогает нуждающимся в период карантина - ВИДЕО

Азербайджанская община Москвы помогает нуждающимся в период пандемии коронавируса.

Как сообщает Report, одной из тех, которых община во время жесткого карантинного режима в Москве обеспечила всеми необходимыми продуктами, была жительница российской столицы Лена. Девушка в благодарность записала видеообращение, в котором рассказывает, что именно азербайджанцы пришли ей на помощь, когда все остальные сочли нужным оставаться равнодушными.

"Я оказалась в очень сложной ситуации. За эти два месяца я выживала на те средства, которые у меня оставались.. я обратилась к азербайджанской общине города Москвы. И мне сразу же ответили, что мне помогут. Ребята не спрашивали у меня, какой я национальности, какую религию исповедую...Я благодарна этим ребятам, которые в столь тяжелые времена помогают всем без исключения".

На своей странице в социальной сети Вконтакте организация написала: "Сегодня РОО "Азербайджанская община Москвы" оказала помощь семье, которая обратилась к нам в общину за помощью.

Благотворительность не имеет национальности, вероисповедания или же расы, особенно в тяжелые дни. Все перед Богом равны".