Азербайджанская молодежь провела в Тбилиси акцию в поддержку Турции - ФОТО

Завершилась акция поддержки, проводимая азербайджанской молодежью в Тбилиси перед посольством Турции в Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган пригласила участников акции на чай в посольстве.

Она заявила, что этой акцией азербайджанская молодежь довольно ярко выразила дружбу между Турцией, Азербайджаном и Грузией.

Дипломат также выразила благодарность осветившим акцию представителям азербайджанских СМИ.

Отметим, что на акции с участием группы молодежи была выражена поддержка антитеррористической операции "Источник мира", проводимой Вооруженными силами Турции в северной части Сирии.

Держа в руках флаги Турции, Азербайджана и Грузии, участники акции скандировали лозунги "Одна нация - два государства", "Турецкий солдат, мы всегда с тобой!" и пр.