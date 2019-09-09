​Азербайджанец переизбран в России депутатом

Азербайджанец Сабир Масимов избран депутатом Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга шестого созыва.

С.Масимов прокомментировал российскому бюро Report итоги выборов.

"8 сентября, в Единый день голосования, прошли выборы депутатов Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга шестого созыва. Я выдвигался кандидатом от Петроградского района. И, по итогам голосования, был избран депутатом муниципального округа "Введенский". Это моя пятая предвыборная кампания. Я избираюсь в депутаты начиная со второго созыва", - сказал Масимов.

Говоря о предвыборной борьбе, депутат подчеркнул, что она была сложной, однако доверия к нему у населения было больше, чем к его оппонентам: "Я выдвигался от партии "Единая Россия", были и другие кандидаты от "Единой России", а также КПРФ, "Яблоко", самовыдвиженцы - всего 20 кандидатов. Выборы были нелегкими, но поскольку я живу и работаю в том же районе, куда избирался, местное население меня давно знает. Доверия ко мне было больше, чем к другим оппонентам. Некоторые кандидаты вообще были не из этого района. Так что могу сказать, что я победил заслуженно".

8 сентября также состоялись выборы губернатора города Санкт-Петербурга. Победителем стал врио губернатора, уроженец Баку Александр Беглов.

Комментируя избрание Беглова, Масимов отметил, что азербайджанская диаспора очень рада его победе:

"Мы с Александром Дмитриевичем знакомы лично. Совсем недавно состоялась встреча кандидатов в губернаторы с представителями общественных, диаспорских организаций. Я, являясь главой азербайджанкой диаспоры Санкт-Петербурга, присутствовал на этой встрече и подарил Беглову книгу, изданную нашей организацией, "Бакинская крепость. Ичери шехер". Могу сказать, что он настоящий бакинец, знает азербайджанский язык и очень хорошо относится к нашим соотечественникам. Мы очень хотели его избрания и рады, что это произошло".

Игбал Рустамов