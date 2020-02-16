Азербайджанец назначен Почетным консулом Казахстана в Украине - ФОТО

Азербайджанец по национальности Эмин Наджафли Муса оглы назначен Почетным послом Республики Казахстан в Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины.

Как передает Report, Эмин Наджафли родился в Азербайджане, но является гражданином Украины.

На церемонии по случаю открытия почетного консульства в Харькове выступили сам Эмин Наджафли, посол Республики Казахстан в Украине Самат Ордабаев, глава Харьковского областного совета Сергей Чернов и посол Азербайджана в Украине Азер Худиев.

"Я рад, что в Харькове открылось почетное консульство и назначен Почетным послом Республики Казахстан в восточном регионе Украины достойный уважения человек – Эмин Наджафли", - отметил Самат Ордабаев.

"Сегодня открылось 14-ое консульство, которое действует в Харьковской области. Очень важно, что Украина и Казахстан развиваются, ищут свое место в мировой экономике, стремятся иметь дружественные связи. Есть огромная диаспора украинцев, которая проживает в Казахстане и не меньшая диаспора казахов, которая проживает в Украине", - заявил глава Харьковского областного совета Сергей Чернов.

"Я сегодня горд, потому что одну из моих любимых стран Казахстан будет представлять мой близкий друг - Эмин Наджафли. У Эмина сегодня появилась третья родина, за которую он несет ответственность и долг чести, ведь с сегодняшнего дня Казахстан - не просто название на карте, это теперь его зона ответственности, кредит доверия большой страны. Ему выпала честь защищать имидж и имя этой страны", - сказал посол Азербайджана в Украине Азер Худиев.

Почетный консул Казахстана в Украине Эмин Наджафов отметил, что будет прилагать максимум усилий для развития украинско-казахстанских отношений:

"Я совершенно точно отдаю себе отчет в том, что мое назначение Почетным консулом ко многому обязывает. Быть почетным консулом - это, прежде всего, ответственность, как перед казахским народом, так и перед украинским. Своей новой деятельностью я хочу принести как можно больше пользы людям".

Отметим, что Эмин Наджафли родился 7 мая 1977 года в азербайджанском городе Агджабеди.

С 1983 года по 1992 год учился в Агджабединской городской школе № 9.

С 1992 года по 1996 год учился в Профессиональном лицее в городе Анталья на факультете гостиничного бизнеса и туризма.

С 2010 года по 2012 год учился в Национальном университете "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого", получил диплом специалиста-юриста по специальности "правоведение".

С апреля 2016 по сегодняшний день занимал должность заместителя Харьковского представительства Международного союза бизнесменов Украины и Турции.

С 2016 года по 2018 год занимал должность управляющего партнера Адвокатского объединения "Украинский-американская адвокатская группа".

24 мая 2019 года - получил почетную благодарность за развитие партнерских отношений между Украиной и Республикой Азербайджан от Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Украине Азера Худиева.

Член Харьковской Торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты Украины.

Ассоциированный член Ассоциации украинских адвокатов Америки.

Свободно владеет турецким, азербайджанским и русским языками, также говорит по-украински.

Женат, имеет 3-х детей.