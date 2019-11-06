​Азербайджанец избран в России на высокую должность

В Кировской области состоялось первое заседание Общественной наблюдательной комиссии 5-го созыва. В заседании приняли участие 24 делегата, которые были избраны в состав комиссии. Заместителем председателя комиссии стал президент Кировского благотворительного фонда "Азербайджан" Эльнур Гусейнов.

Об этом российскому бюро Report заявил сам Гусейнов.

"Это уже третий созыв, когда я избираюсь в состав Общественной наблюдательной комиссии Кировской области. В этом году была очень большая конкуренция. 56 человек подали свои заявления, из которых надо было выбрать 24 кандидата. Я попал в их число", - сказал он.

"На первом заседании я был выбран заместителем председателя ОНК.

Деятельность Комиссии регулируется отдельным законом. В её полномочия входит соблюдение защиты прав заключённых в местах принудительного содержания", - отметил он.

По словам Гусейнова, в Кировской области очень много мест принудительного заключения: "В них попадают люди разных национальностей. Они оказываются в центрах временного содержания для мигрантов, тюрьмах. Мы будем заниматься контролем за обеспечением их прав, чтобы они не были нарушены. И я, по мере возможностей и обращения, буду помогать соотечественникам в случае нарушения их прав и свобод».

Отметим, что задачами ОНК являются осуществление общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, расположенных на территории региона; подготовка решений в форме заключений, предложений и обращений по результатам осуществления общественного контроля; содействие сотрудничеству общественных объединений, администраций мест принудительного содержания, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных органов, осуществляющих в пределах территории субъекта Российской Федерации полномочия по обеспечению законных прав и свобод, а также условий содержания лиц, находящихся в местах принудительного содержания.