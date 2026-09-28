Азербайджанские студенты в Британии обратились к парламентариям в связи с Днем памяти

Азербайджанские студенческие организации, действующие в Великобритании, обратились к членам парламента Королевства в связи с 27 Сентября – Днем памяти.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В обращении отмечена историческая значимость Дня памяти для нашего народа, с уважением упомянуты шехиды, сражавшиеся за независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Наряду с этим, предоставлена информация о последствиях армяно-азербайджанского конфликта, Ходжалинском геноциде, 44-дневной Отечественной войне, восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях, процессе разминирования и I Государственной программе "Великое возвращение".

Также подчеркнуто, что молодежь может внести важный вклад в формирование безопасных условий для будущих поколений без войн и столкновений. В данном контексте отмечена значимость продолжения диалога, гуманитарных инициатив, академических и культурных обменов, а также международных усилий, направленных на обеспечение устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией.

Инициатива реализована при участии азербайджанских студенческих обществ, действующих в университетах Глазго, Абердина, Эдинбурга, Манчестера, Эссекса, Университете Королевы Марии, Бристоля и Уорика. Кампания имеет важное значение с точки зрения донесения азербайджанских реалий и сути Дня памяти до британской общественности.