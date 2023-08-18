О нас

Азербайджанская община провела в Лондоне акцию протеста перед офисом Amnesty International

Азербайджанская община провела в Лондоне акцию протеста перед офисом Amnesty International Перед офисом международной неправительственной организации Amnesty International, расположенным в Лондоне, состоялась мирная акция представителей азербайджанской общины, проживающей в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
Диаспора
18 августа 2023 г. 10:37
Азербайджанская община провела в Лондоне акцию протеста перед офисом Amnesty International

Представители азербайджанской общины, проживающие в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, провели мирную акцию протеста перед офисом международной неправительственной организации Amnesty International, расположенным в Лондоне.

Как сообщает Report, акция, организованная Координационным советом азербайджанцев, проживающих в Великобритании, была проведена в знак протеста против попытки Армении превратить Совет Безопасности ООН в инструмент кампании политических, военных и информационных манипуляций.

Участники акции, державшие в руках флаги Азербайджана, скандировали лозунги: "Мы требуем справедливости по вопросу уничтожения экологии Карабаха!", "Мы требуем справедливости для жертв мин!", "Мы требуем справедливости для азербайджанских заложников, удерживаемых армянской стороной!", "Освободите азербайджанских заложников!", "Положите конец экологическому террору Армении!", "Армянские мины убивают мирных жителей!".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Community in London holds protest rally in front of Amnesty International office
Версия на азербайджанском языке ФотоLondondakı icmamız “Amnesty International” beynəlxalq təşkilatının ofisi qarşısında etiraz edib

Самое важное

На восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 млн манатов
На восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 млн манатов
17 августа 2023 г. 14:09
Президент: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений с Индонезией в русле дружбы
Президент: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений с Индонезией в русле дружбы
17 августа 2023 г. 12:00
В Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
ФотоВ Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
17 августа 2023 г. 02:40
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
16 августа 2023 г. 20:12
Задержанный в Кяльбаджаре армянский диверсант участвовал в 44-дневной войне
Задержанный в Кяльбаджаре армянский диверсант участвовал в 44-дневной войне
16 августа 2023 г. 16:02
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов
16 августа 2023 г. 15:01
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
15 августа 2023 г. 20:53
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
15 августа 2023 г. 16:51
В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
ФотоВ Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
15 августа 2023 г. 15:24
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку
15 августа 2023 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi