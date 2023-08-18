Азербайджанская община провела в Лондоне акцию протеста перед офисом Amnesty International

Перед офисом международной неправительственной организации Amnesty International, расположенным в Лондоне, состоялась мирная акция представителей азербайджанской общины, проживающей в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Представители азербайджанской общины, проживающие в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, провели мирную акцию протеста перед офисом международной неправительственной организации Amnesty International, расположенным в Лондоне.

Как сообщает Report, акция, организованная Координационным советом азербайджанцев, проживающих в Великобритании, была проведена в знак протеста против попытки Армении превратить Совет Безопасности ООН в инструмент кампании политических, военных и информационных манипуляций.

Участники акции, державшие в руках флаги Азербайджана, скандировали лозунги: "Мы требуем справедливости по вопросу уничтожения экологии Карабаха!", "Мы требуем справедливости для жертв мин!", "Мы требуем справедливости для азербайджанских заложников, удерживаемых армянской стороной!", "Освободите азербайджанских заложников!", "Положите конец экологическому террору Армении!", "Армянские мины убивают мирных жителей!".