Азербайджанская община в Австралии выразила протест против незаконных действий армянских лоббистов

Осуществляющая деятельность в Австралии азербайджанская община обратилась к министру иностранных дел страны Пенни Вонг.

Осуществляющая деятельность в Австралии азербайджанская община обратилась к министру иностранных дел страны Пенни Вонг.

Как сообщает Report, в письме, адресованном министру за подписью руководителя Ассоциации азербайджанцев Австралии (AAA) Майкла Ойты, говорится о незаконном воздействии армянской диаспоры на парламент Нового Южного Уэльса (NSW).

“Наша община разочарована призывом представленной в парламенте Либеральной партии к федеральному правительству Австралии признать на признанных на международном уровне территориях Азербайджана незаконный и преступный сепаратистский режим и решительно осуждает эти действия. Данное предложение, противоречащее нормам международного права, было выдвинуто членом Беннелогского отдела Либеральной партии и советником города Райд Трентоном Брауном 6 августа 2022 года”, - подчеркивает руководитель ААА, отмечая, что именно в городе Райд проживает значительная часть армянской диаспоры, регулярно осуществляющей действия, противоречащие позиции и национальным интересам Австралии.

Автор письма напоминает, что позиция Австралии и мирового сообщества в карабахском вопросе опирается на нормы международного права, поддерживающие территориальную целостность национальных государств. А лоббисты армянской диаспоры в целях оказания незаконного влияния на политику занимаются предоставлением сведений о карабахском конфликте, отвечающих их личным интересам. Тем самым они оказывают агрессорской Армении содействие в процессе игнорирования международного права и грубого нарушения прав человека (примером чему могут служить бомбардировка армянскими вооруженными силами мирных населенных пунктов и гражданской инфраструктуры в Гяндже, Барде и других городах Азербайджана, убийство стариков, женщин и детей).

Говоря о том, какие силы в мире поддерживают Армению, руководитель ААА подчеркивает, что отслеживание и соблюдение юридических и фактологических исторических данных отвечает национальным интересам Австралии. “Ассоциация азербайджанцев Австралии считает, что местные политики должны служить лишь интересам австралийского народа. Следует понять, что региону нужен мир. Поэтому надо закончить этот конфликт, а не раздувать его. Навязывание нашей мирной, мультикультуральной и многонациональной стране международного конфликта не в интересах Австралии. В этом вопросе австралийским политикам необходимо действовать в лучших интересах страны, так как Австралия ценит равенство, справедливость, точность, четкость и защищает верховенство закона”, - констатирует автор письма.

Отметим, что данное обращение направлено также федеральным и местным лидерам Либеральной, Лейбористской партий и партии Зеленых.