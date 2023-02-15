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Азербайджанская диаспора в Перми отправила гуманитарную помощь Турции

Азербайджанская диаспора в Перми отправила гуманитарную помощь Турции Община азербайджанцев, проживающих в российском городе Пермь, присоединилась к кампании по сбору гуманитарной помощи в связи с разрушительным землетрясением в Турции.
Диаспора
15 февраля 2023 г. 17:39
Азербайджанская диаспора в Перми отправила гуманитарную помощь Турции

Община азербайджанцев, проживающих в российском городе Пермь, присоединилась к кампании по сбору гуманитарной помощи в связи с разрушительным землетрясением в Турции.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что под руководством председателя региональной общественной организации "Национально-культурная автономия азербайджанцев Пермского края" Чингиза Исаева в Генеральное консульство Турции в Казани были отправлены палатки и обогреватели на сумму 35 тыс. манатов (1,5 млн рублей).

Председатель организации выразил благодарность соотечественникам, которые приняли активное участие в сборе помощи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPermdəki Azərbaycan diasporu Türkiyəyə humanitar yardım göndərib

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