Азербайджанская диаспора в Перми отправила гуманитарную помощь Турции

Община азербайджанцев, проживающих в российском городе Пермь, присоединилась к кампании по сбору гуманитарной помощи в связи с разрушительным землетрясением в Турции.

Община азербайджанцев, проживающих в российском городе Пермь, присоединилась к кампании по сбору гуманитарной помощи в связи с разрушительным землетрясением в Турции.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что под руководством председателя региональной общественной организации "Национально-культурная автономия азербайджанцев Пермского края" Чингиза Исаева в Генеральное консульство Турции в Казани были отправлены палатки и обогреватели на сумму 35 тыс. манатов (1,5 млн рублей).

Председатель организации выразил благодарность соотечественникам, которые приняли активное участие в сборе помощи.