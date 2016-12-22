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    Азербайджанская диаспора Татарстана избрала нового главу

    Всеобщим открытым голосованием новым председателем организации Азербайджан избран Башир Баширов

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Новым председателем азербайджанской национально-культурной автономии Татарстана "Азербайджан" в ходе открытого голосования был избран крупный предприниматель города Казани Башир Баширов, сообщает Report со ссылкой на "Дом Дружбы народов" Татарстана.

    Избрание нового председателя состоялось в ходе отчетно-выборной конференция автономии. Конференция собрала представителей местных национально-культурных автономий азербайджанцев Татарстана, а также актив в составе 66 делегатов.

    Предыдущий руководитель автономии Субхан Ахадзаде добровольно сложил с себя полномочия руководителя. Всеобщим открытым голосованием новым председателем был избран Башир Баширов, крупный предприниматель города Казани.

    "На плечи этого человека, которого я знаю уже не первый год, возложена огромная ответственность за весь азербайджанский народ, который проживает в Татарстане. Я уверен, что Башир Таярович с гордостью и пониманием выполнит возложенную на него миссию и оправдает наши надежды", - заявил С.Ахадзаде.

    В свою очередь директор Дома Дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов в своем обращении отметил, что за прошедшие годы, когда председателем азербайджанской автономии был Субхан Ахадзаде, азербайджанская община сделала качественный скачок в своей деятельности.

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