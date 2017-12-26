Азербайджанская диаспора поддержит кандидатуру Путина на предстоящих в России президентских выборах

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Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России (ФНКА АзерРос) в ходе заседания Федерального совета приняла решение об организации штаба сторонников кандидата в президенты России Владимира Путина на предстоящих в марте 2018 года выборах, передает Report со ссылкой на сайт ФНКА АзерРос.

"Созданием Штаба ФНКА АзерРос демонстрирует свою готовность к всесторонней поддержке кандидата в президенты Владимира Путина, так как мы видим широкую поддержку россиянами курса главы государства, направленного на стабильное развитие страны, защиту ее интересов на международной арене, сохранение мира и согласия в многонациональной России. У всех азербайджанцев, для которых Россия стала родным домом, есть возможность открыто заявить о поддержке кандидата в президенты Владимира Владимировича Путина", - говорится в сообщении структуры.

Отмечается, что в штаб войдут представители общественности, творческой интеллигенции, ученые, бизнесмены.

Федеральный совет ФНКА обратился к региональным, местным и общественным объединениям азербайджанцев поддержать кандидатуру В. Путина на предстоящих президентских выборах.

Глава азербайджанских общественных организаций разных регионов России намерены также в январе-феврале-марте провести мероприятия и акции в поддержку В. Путина на выборах.