Азербайджанская диаспора Нижнего Новгорода провела турнир по мини-футболу памяти Эльдара Исмайлова

Москва. 7 марта. REPORT.AZ/ В спорткомплексе "Динамо" Нижнего Новгорода состоялся турнир памяти заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, судьи всесоюзной категории, полковника полиции, нашего соотечественника Эльдара Исмайлова. Об этом российскому бюро Report сообщила пресс-служба НРО ВАК.

Ставшее ежегодным и проводящееся ныне уже в восьмой раз спортивное мероприятие было организовано ГУ МВД России по Нижегородской области при организационной поддержке Нижегородского регионального отделения Всероссийского Азербайджанского Конгресса.

По традиции турнир почтили своим присутствием друзья и коллеги Эльдара Исмайлова, его подопечные, представители азербайджанской общины города и области, Всероссийского Азербайджанского Конгресса, а также члены его семьи.

Открывая турнир, начальник отдела профессиональной подготовки ГУ МВД России по Нижегородской области, полковник полиции Сергей Якушев отметил, что Эльдар Исмайлов прослужил более 30 лет в органах МВД СССР и РФ, уделял большое внимание уровню профессиональной подготовленности личного состава, в том числе его физической форме.

Исполнительный директор НРО ВАК Роман Агаев выразил признательность всем организаторам и участникам турнира, поблагодарив их за интерес и внимание, уделяемое данному спортивному событию.

"Деятельность и жизненный путь Эльдара Исмайлова являет собой пример истинной дружбы и братства, взаимопомощи и поддержки. Мы очень горды тем, что Эльдар Аскерович символизирует то, каким и должен быть настоящий патриот и гражданин своей страны. Мы считаем такого рода мероприятия крайне значимыми, имеющими важный общественный посыл", – отметил Р. Агаев.

В турнире приняли участие 6 команд, представляющих различные государственные службы области. В финальном матче победила команда ГУ МВД России по Нижегородской области, обыграв команду областного ГУ МЧС.

Всем призерам спортивных соревнований были вручены почетные грамоты, кубки, а лучшим игрокам турнира памятные подарки.