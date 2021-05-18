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Азербайджанская делегация находится с визитом в Грузии - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанская делегация находится с визитом в Грузии - ОБНОВЛЕНО В рамках визита пройдет ряд встреч в Грузии
Диаспора
18 мая 2021 г. 15:35
Азербайджанская делегация находится с визитом в Грузии - ОБНОВЛЕНО
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Находящаяся с визитом в Грузии делегация во главе с заместителем председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Вагифом Сеидбековым посетила парк имени Гейдара Алиева в Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, делегация вместе с послом Азербайджана в Грузии Фаиком Гулиевым почтила память общенационального лидера, возложила цветы к его бюсту.

В состав делегации входят заместитель исполнительного директора Фонда поддержки азербайджанской диаспоры Шахин Джамалов, заведующий отделом Грузии и тюркоязычных государств комитета Вюсал Мамедов и другие лица.

В рамках визита, который продлится до 22 мая, в госструктурах Грузии пройдут встречи с нашими соотечественниками, проживающими в Марнеули и Гардабани.

11.37

Начался визит делегации Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана в Грузию.

Как сообщает грузинское бюро Report, делегацию возглавляет заместитель председателя комитета Вагиф Сеидбеков.

В рамках визита запланирован ряд встреч в Грузии.

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