Азербайджанская делегация находится с визитом в Грузии - ОБНОВЛЕНО

В рамках визита пройдет ряд встреч в Грузии

Находящаяся с визитом в Грузии делегация во главе с заместителем председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Вагифом Сеидбековым посетила парк имени Гейдара Алиева в Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, делегация вместе с послом Азербайджана в Грузии Фаиком Гулиевым почтила память общенационального лидера, возложила цветы к его бюсту.

В состав делегации входят заместитель исполнительного директора Фонда поддержки азербайджанской диаспоры Шахин Джамалов, заведующий отделом Грузии и тюркоязычных государств комитета Вюсал Мамедов и другие лица.

В рамках визита, который продлится до 22 мая, в госструктурах Грузии пройдут встречи с нашими соотечественниками, проживающими в Марнеули и Гардабани.

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Начался визит делегации Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана в Грузию.

Как сообщает грузинское бюро Report, делегацию возглавляет заместитель председателя комитета Вагиф Сеидбеков.

В рамках визита запланирован ряд встреч в Грузии.