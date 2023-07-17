Азербайджанка, разоблачающая военные преступления в Украине

09:51

Война России в Украине сопровождается военными преступлениями. Для разоблачения их и привлечения виновных к ответу требуется сбор фактов и доказательств. Одной из активных участниц подобной миссии является Джейн Алиева, украинка азербайджанского происхождения.

Родившаяся и выросшая в Украине Дж.Алиева имеет корни из Агдама, рассказала она в беседе с восточноевропейским бюро Report. Она возглавляет инициативу PayBack4Ukraine, которая поставила целью привлечь к ответственности военных преступников и добиться контрибуции для украинцев. Джейн также соучредитель благотворительного фонда Mama Jane, оказывающего помощь пострадавшим в войне детям.

Среди послов доброй воли организации известный британский фотограф-документалист Джайлс Дьюли, бывший полковник британской королевской армии и военный эксперт Тим Спайсер, английская художница Паулина Амос и др.

"Наша цель - заморозить активы России и различных лиц, являющихся виновниками войны, и предоставить эти средства Украине в виде репараций. Причиненный Россией украинцам ущерб должен быть компенсирован. В ноябре 2022 года в лондонском суде было рассмотрено первое дело против военной компании "Вагнер" и ее руководителя Евгения Пригожина. В настоящее время инициатива изучает дела о незаконном вывозе украинских детей в Россию, использование беспилотников против гражданского населения, экоциде, насилии над мирными жителями и пытках в отношении военнослужащих", - рассказала она.

По словам Дж.Алиевой, возглавляемый ею благотворительный фонд Mama Jane специализируется на помощи украинским матерям и детям, пострадавшим от российских оккупантов: "Еще один проект, над которым мы сейчас работаем, связан с оказанием психологической помощи в странах Европы пострадавшим от оккупации или депортированным детям. Фонд занимается в основном гуманитарными вопросами, сюда входит обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости", - добавила она.

"Моя семья родом из Карабаха, отец родился в селе Гюлаблы Агдамского района. Так что моя семья переживает уже вторую войну. События в Украине схожи с теми, что происходили в Азербайджане в начале 1990-х годов. Трагедия в Ходжалы была страшнее того, что происходило в Буче и Мариуполе, но, к сожалению, о ней мало кто знает здесь. В Украине необходимо делиться этой информацией, чтобы люди не повторяли тех же ошибок. Проживающие в Украине азербайджанцы также рассказывают о событиях прошлых лет. Мы должны извлекать уроки из прошлого. К сожалению, уже сделано много ошибок, и теперь нам нужно вернуть наши земли и наказать тех, кто убивал и измывался над людьми. Надеюсь, что в конце концов справедливость восторжествует", - сказала Дж.Алиева.