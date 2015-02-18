Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Председатель московского отделения Всероссийского конгресса азербайджанцев, руководитель производственно-коммерческой фирмы "Гюнай", заслуженный строитель России Ализаман Рагимов указом Патриарха Москвы и Всея Руси митрополита Кирилла награжден орденом "Святого благоверного князя Даниила Московского III степени".

Об этом Report сообщили в пресс-службе государственного комитета по работе с Диаспорами. Орден ему вручен во время церемонии в церкви, построенной в Домодедово. А.Рагимов удостоен этой награды за активное участие в строительстве и реставрации храмов, развитии и благоустройстве города Домодедово Московской области, а также за вклад в укрепление дружеских отношений между Россией и Азербайджаном.

Отметим, что фирма "Гюнай", руководимая А.Рагимовым, является в Московской области одной из ведущих и надежных строительных компаний. Компания особое внимание уделяет также просветительским акциям и благотворительности.