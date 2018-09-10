Азербайджанец избран в городскую думу Ижевска

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Российский предприниматель, азербайджанец Бахруз Гумбатов победил на выборах в городскую думу Ижевска от Союзного избирательного округа №20, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Его кандидатура набрала около 52% в округе.

Отметим, что Бахруз Али оглу Гумбатов родился в 1978 году в селе Ормашен Дманинского района Грузинской ССР. Он окончил институт права, социального управления и безопасности Удмуртского государственного университета по специальности "Юриспруденция".

Ранее занимал пост председателя региональной общественной организации "Азербайджанский общественный центр Удмуртии "Достлуг", являлся членом Федерального Совета Союза азербайджанских организаций в России и Федеральной национальной культурной автономии азербайджанцев в городе Москва, член партии "Единая Россия", в настоящее время также является членом Общественного Совета при МВД по Удмуртской Республике.