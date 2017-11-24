Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанцы России призывают создать новую диаспорскую организацию. Под открытым письмом президенту ВАК подписались лидеры азербайджанских общин из 62 регионов России, сообщает российское бюро Report.

На официальном сайте Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК) опубликовано письмо лидеров азербайджанских диаспор, в которых они призывают президента ВАК, академика Фазиля Курбанова встать во главе новой организации (взамен ликвидированного ВАК), которая смогла бы консолидировать соотечественников в России.

В обращении в частности говорится: "На протяжении многих лет региональные организации сыграли большую роль в общественной жизни Российской Федерации, расширили площадки взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Россией, они донесли до широкой российской общественности правду об азербайджанской истории, ее высокой и духовной культуре. Важно также отметить, что наши соотечественники играли важную роль в общественной жизни Российской Федерации, в том числе в деятельности Общероссийского Народного Фронта".

Также говорится, что, несмотря на большое количество в России различных азербайджанских диаспорских организаций, ликвидация Всероссийского Азербайджанского Конгресса создала огромную пустоту в этом направлении.

"Созданная с одобрения двух общенациональных лидеров России и Азербайджана Владимира Путина и Гейдара Алиева организация, к сожалению, потеряла ту активную роль, которую она сыграла в РФ. Она ушла от важных заветов и наставлений, что привело к печальному результату.

Много было допущено ошибок, и сегодня, когда Россия становится страной демократических принципов, во главе которого ставится верховенство закона, такие просчеты оказались фатальными", - говорится в обращении.

Отмечая общественную деятельность Фазиля Курбанова, они просят его стать во главе новой организации, которая могла бы консолидировать соотечественников, а также создать все условия, чтобы азербайджанская община стала бы важной и мощной силой российского общества.