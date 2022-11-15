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Азербайджанцы проводят акцию протеста перед Сенатом Франции

Азербайджанцы проводят акцию протеста перед Сенатом Франции Представители азербайджанской диаспоры проводят акцию протеста перед Сенатом Франции.
Диаспора
15 ноября 2022 г. 13:51
Азербайджанцы проводят акцию протеста перед Сенатом Франции

Представители азербайджанской диаспоры проводят акцию протеста перед Сенатом Франции.

Как сообщает французское бюро Report, участники акции протестуют против обсуждения в Сенате антиазербайджанской резолюции.

Они призывают сенаторов не принимать резолюцию.

Акция проходит под лозунгами "Мы хотим справедливости!", "Франция, будь нейтральной!", "Сенат, будь справедливым!" и др.

На место проведения акции привлечены сотрудники полиции.

Напомним, что сегодня в Верхней палате парламента Франции планируется обсуждение проармянской резолюции, призывающей правительство Франции и другие страны Европейского союза ввести санкции против Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijanis protesting in front of French Senate
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlılar Fransa Senatının qarşısında etiraz aksiyası keçirirlər

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