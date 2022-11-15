Азербайджанцы проводят акцию протеста перед Сенатом Франции

Представители азербайджанской диаспоры проводят акцию протеста перед Сенатом Франции.
Как сообщает французское бюро Report, участники акции протестуют против обсуждения в Сенате антиазербайджанской резолюции.
Они призывают сенаторов не принимать резолюцию.
Акция проходит под лозунгами "Мы хотим справедливости!", "Франция, будь нейтральной!", "Сенат, будь справедливым!" и др.
На место проведения акции привлечены сотрудники полиции.
Напомним, что сегодня в Верхней палате парламента Франции планируется обсуждение проармянской резолюции, призывающей правительство Франции и другие страны Европейского союза ввести санкции против Азербайджана.