Азербайджанцы проводят акцию протеста перед Сенатом Франции

Представители азербайджанской диаспоры проводят акцию протеста перед Сенатом Франции.

Представители азербайджанской диаспоры проводят акцию протеста перед Сенатом Франции.

Как сообщает французское бюро Report, участники акции протестуют против обсуждения в Сенате антиазербайджанской резолюции.

Они призывают сенаторов не принимать резолюцию.

Акция проходит под лозунгами "Мы хотим справедливости!", "Франция, будь нейтральной!", "Сенат, будь справедливым!" и др.

На место проведения акции привлечены сотрудники полиции.

Напомним, что сегодня в Верхней палате парламента Франции планируется обсуждение проармянской резолюции, призывающей правительство Франции и другие страны Европейского союза ввести санкции против Азербайджана.