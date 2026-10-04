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    Жительница Нью-Йорка семь лет прожила с хирургической иглой в теле

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 07:15
    Жительница Нью-Йорка семь лет прожила с хирургической иглой в теле

    Жительница Нью-Йорка подала в суд на больницу Mount Sinai после того, как в ее организме обнаружили хирургическую иглу, которая, по ее утверждению, находилась там около семи лет.

    Как передает Report со ссылкой на New York Post, Яна Петриганова ДеГрегорис заявила, что игла могла быть оставлена врачами во время одной из перенесенных ею операций.

    На протяжении нескольких лет женщина испытывала сильные боли, причину которых медикам установить не удавалось. Инородный предмет обнаружили во время компьютерной томографии в октябре 2025 года. Выяснилось, что в брюшной полости находилась хирургическая игла длиной почти четыре сантиметра.

    Для ее извлечения потребовалась еще одна операция.

    ДеГрегорис подала иск против больницы и проводивших операции хирургов, обвинив их в халатности. Женщина требует компенсацию за причиненный ей ущерб и перенесенные страдания.

    Соединенные Штаты Америки (США) Хирургия
    Nyu-York sakini yeddi il bədənindəki cərrahi iynə ilə yaşayıb
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    MiniBoss

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