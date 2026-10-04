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    Nyu-York sakini yeddi il bədənindəki cərrahi iynə ilə yaşayıb

    Digər ölkələr
    • 04 oktyabr, 2026
    • 08:39
    Nyu-York sakini yeddi il bədənindəki cərrahi iynə ilə yaşayıb

    Nyu-Yorklu qadın bədənində təxminən yeddi ildir olduğunu iddia etdiyi cərrahi iynə aşkarlandıqdan sonra "Mount Sinai" xəstəxanasını məhkəməyə verib.

    "Report"un "New York Post"a istinadən məlumatına görə, Yana Petriqanova DeQreqoris iynəni əməliyyatlarından birində həkimlər tərəfindən ilişib qaldığını iddia edib.

    Qadın bir neçə ildir, şiddətli ağrı ilə yaşayıb və həkimlər bunun səbəbini müəyyən edə bilmirdilər. Yad cisim 2025-ci ilin oktyabrında kompüter tomoqrafiyası zamanı aşkar edilib. Məlum olub ki, qarnında təxminən dörd santimetr uzunluğunda cərrahi iynə ilişib.

    Onu çıxarmaq üçün başqa cərrahi əməliyyat tələb olunub.

    DeQreqoris xəstəxanaya və əməliyyatı həyata keçirən cərrahlara qarşı səhlənkarlıq ittihamı irəli sürüb. O, dəymiş ziyana və əziyyətə görə kompensasiya tələb edir.

    Cərrahi əməliyyat Nyu-York
    Жительница Нью-Йорка семь лет прожила с хирургической иглой в теле
    MiniBoss
    MiniBoss

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