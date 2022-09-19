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Азербайджанцы провели в Праге пикет в знак протеста против провокаций Армении

Азербайджанцы провели в Праге пикет в знак протеста против провокаций Армении Азербайджанская община провела в Праге (Чехия) санкционированный пикет.
Диаспора
19 сентября 2022 г. 13:30
Азербайджанцы провели в Праге пикет в знак протеста против провокаций Армении

Азербайджанская община провела в Праге (Чехия) санкционированный пикет.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В ходе акции, состоявшейся на Площади крестоносцев (Кржижовницкая площадь), наши соотечественники выразили протест против широкомасштабной провокации, совершенной вооруженными силами Армении на государственной границе нашей страны, привлекли внимание местной общественности к разрушению азербайджанского культурного наследия, актам вандализма, совершенным армянами на азербайджанских землях при полном безмолвии международных организаций, а также к факторам, препятствующим миру в регионе.

Акция была организована активистом диаспоры Фаридом Амиралиевым.

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Версия на английском языке Azerbaijani community pickets in Prague
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlılar Ermənistanın təxribatlarına etiraz olaraq Praqada piket keçirib

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