Азербайджанцы провели в Праге пикет в знак протеста против провокаций Армении

Азербайджанская община провела в Праге (Чехия) санкционированный пикет.
Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.
В ходе акции, состоявшейся на Площади крестоносцев (Кржижовницкая площадь), наши соотечественники выразили протест против широкомасштабной провокации, совершенной вооруженными силами Армении на государственной границе нашей страны, привлекли внимание местной общественности к разрушению азербайджанского культурного наследия, актам вандализма, совершенным армянами на азербайджанских землях при полном безмолвии международных организаций, а также к факторам, препятствующим миру в регионе.
Акция была организована активистом диаспоры Фаридом Амиралиевым.