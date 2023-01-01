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Азербайджанцы протестуют против армянского экотеррора в Мадриде

Азербайджанцы протестуют против армянского экотеррора в Мадриде На площади Колумба (Plaza de Colon) в столице Испании Мадриде прошла мирная акция в знак протеста против незаконной эксплуатации Арменией и армянскими сепаратистами месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана.
Диаспора
1 января 2023 г. 15:56
Азербайджанцы протестуют против армянского экотеррора в Мадриде

На площади Колумба (Plaza de Colon) в столице Испании Мадриде прошла мирная акция в знак протеста против незаконной эксплуатации Арменией и армянскими сепаратистами месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана.

Как сообщает Report, в ходе акции, организованной членом Ассоциации азербайджанцев Испании Магомедали Акберовым, протестующие требовали немедленного прекращения незаконной эксплуатации Арменией и армянскими сепаратистами месторождений полезных ископаемых на территории, где временно размещены российские миротворцы.

Наши соотечественники выразили солидарность с азербайджанскими экоактивистами, представителями неправительственных организаций и волонтерами, которые проводят на дороге Шуша-Ханкенди беспрерывные акции с требованием положить конец армянскому экологическому террору.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijanis of Spain protest against Armenian eco-terrorism
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlılar Madriddə erməni ekoterroruna etiraz ediblər

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