Азербайджанцы протестуют против армянского экотеррора в Мадриде

На площади Колумба (Plaza de Colon) в столице Испании Мадриде прошла мирная акция в знак протеста против незаконной эксплуатации Арменией и армянскими сепаратистами месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана.

На площади Колумба (Plaza de Colon) в столице Испании Мадриде прошла мирная акция в знак протеста против незаконной эксплуатации Арменией и армянскими сепаратистами месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана.

Как сообщает Report, в ходе акции, организованной членом Ассоциации азербайджанцев Испании Магомедали Акберовым, протестующие требовали немедленного прекращения незаконной эксплуатации Арменией и армянскими сепаратистами месторождений полезных ископаемых на территории, где временно размещены российские миротворцы.

Наши соотечественники выразили солидарность с азербайджанскими экоактивистами, представителями неправительственных организаций и волонтерами, которые проводят на дороге Шуша-Ханкенди беспрерывные акции с требованием положить конец армянскому экологическому террору.