Азербайджанцы приняли участие на шествии по случаю 25-летия независимости Украины

Киев. 24 октября. REPORT.AZ/ Во Львове прошел форум национально-культурных обществ на тему "25 лет вместе в независимой Украине". Как сообщает Report, форум состоял из трех частей. Началось мероприятие с круглого стола с участием председателя Львовской областной государственной администрации Олега Синютки, заместителя председателя Львовского облсовета - Владимира Гирняка, заместителя мэра Львова Андрея Москаленко, директора департамента по делам национальностей и религии министерства культуры Украины Андрея Юраша, директора департамента культуры, национальностей и религий ЛОГА - Кристины Береговский, начальника управления национальностей и религий - Леси Корнат, председателя Ассамблеи национальностей Украины Ровшана Тагиева, дипломатических представителей и глав и членов национальных общин Львова. Обсуждались проблемы этнонациональной политики Украины.

После круглого стола руководство области, представители национальных общин Львова, среди которых - азербайджанцы, болгары, белорусы, греки, поляки, немцы, евреи, чехи и др. развернули и пронесли по центральным улицам города 150-метровый флаг Украины, как символ единства всех национальностей Львова. К ним присоединились также львовяне и гости города. В несении флага приняли участие около 500 человек, которые закончили свою акцию совместным исполнением государственного гимна Украины.

Праздник продолжился концертом, в котором приняли участие национально-культурные общества. Также был представлен палаточный городок с выставкой предметов быта, кухни, истории, литературы, национальных костюмов разных стран мира. "Объединенный Конгресс Азербайджанцев Украины на самом высоком уровне представил культуру, историю и традиции своей родины. С музыкальной программой на сцене выступил руководитель культурного центра им. Муслима Магомаева, посол Мира, народный артист Украины Гурбан Аббасов и певица, актриса Наталия Кудряшова. Всех угощали ароматным чаем ТМ "Азерчай" и национальными азербайджанскими сладостями - пахлавой и шекербурою. Также был проведен турнир игры в нарды, победители которой были награждены подарками и чайными наборами", – сообщили Report в ОДАУ.

Председатель Львовской организации "Объединенного Конгресса азербайджанцев Украины" Теймур Мамедов, представляя на сцене Азербайджан, сказал: "Признание Азербайджана во всем мире - это результат блестящей работы общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и продолжателя его дела, действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева. Благодаря их деятельности отношения Украины и Азербайджана вышли на новый уровень во всех сферах. Сегодня Украина и Азербайджан - страны с большим потенциалом сотрудничества. На последней встрече во время официального визита президента Украины в Баку, наши президенты официально заявили о взаимной поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости наших государств. Большая благодарность Петру Порошенко за его позицию относительно целостности территории Азербайджана. Мы, азербайджанцы Львова, искренне поддерживаем позицию нашего президента Ильхама Алиева и заявляем, что Украина едина - от Запада до Востока, от Юга до Севера".