Азербайджанцы обратились к британскому парламенту и главе МВД в связи с нападением на посольство

Координационный совет азербайджанцев Великобритании обратился к парламенту этой страны и министру внутренних дел Прити Патель в связи с нападением радикальной религиозной группировки на посольство Азербайджана в Королевстве Великобритании и Северной Ирлан

Координационный совет азербайджанцев Великобритании обратился к парламенту этой страны и министру внутренних дел Прити Патель в связи с нападением радикальной религиозной группировки на посольство Азербайджана в Королевстве Великобритании и Северной Ирландии в Лондоне.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В обращении подчеркивается, что Азербайджан является толерантной страной и выступает против всякого рода радикализма, азербайджанская община, проживающая в Соединенном Королевстве, решительно осуждает нападение на посольство, расположенное на одной из центральных улиц Лондона, считая этот акт вандализма грубым нарушением норм международного права, а также Венской конвенции: “Мы решительно осуждаем это. Такие действия еще больше укрепят решимость нашего народа совместно бороться с радикальной религиозной идеологией”.

Отмечается, что данная провокация выявила пустоты в вопросе обеспечения безопасности диппредставительства и что страна пребывания должна принять меры безопасности в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами:

Проживающие в Великобритании азербайджанцы потребовали высылки членов радикально-криминальной группировки в целях восстановления дипломатической и политической стабильности в стране.