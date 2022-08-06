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Азербайджанцы обратились к британскому парламенту и главе МВД в связи с нападением на посольство

Азербайджанцы обратились к британскому парламенту и главе МВД в связи с нападением на посольство Координационный совет азербайджанцев Великобритании обратился к парламенту этой страны и министру внутренних дел Прити Патель в связи с нападением радикальной религиозной группировки на посольство Азербайджана в Королевстве Великобритании и Северной Ирлан
Диаспора
6 августа 2022 г. 15:46
Азербайджанцы обратились к британскому парламенту и главе МВД в связи с нападением на посольство

Координационный совет азербайджанцев Великобритании обратился к парламенту этой страны и министру внутренних дел Прити Патель в связи с нападением радикальной религиозной группировки на посольство Азербайджана в Королевстве Великобритании и Северной Ирландии в Лондоне.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В обращении подчеркивается, что Азербайджан является толерантной страной и выступает против всякого рода радикализма, азербайджанская община, проживающая в Соединенном Королевстве, решительно осуждает нападение на посольство, расположенное на одной из центральных улиц Лондона, считая этот акт вандализма грубым нарушением норм международного права, а также Венской конвенции: “Мы решительно осуждаем это. Такие действия еще больше укрепят решимость нашего народа совместно бороться с радикальной религиозной идеологией”.

Отмечается, что данная провокация выявила пустоты в вопросе обеспечения безопасности диппредставительства и что страна пребывания должна принять меры безопасности в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами:

Проживающие в Великобритании азербайджанцы потребовали высылки членов радикально-криминальной группировки в целях восстановления дипломатической и политической стабильности в стране.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlılar səfirliyə hücumla bağlı Britaniya parlamentinə və daxili işlər nazirinə müraciət edib

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