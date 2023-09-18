Азербайджанцы Молдовы организовали массовые мероприятия в честь 100-летия Гейдара Алиева

Азербайджанцы Молдовы организовали различные мероприятия в связи со 100-летием общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Азербайджанцы Молдовы организовали различные мероприятия в связи со 100-летием общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, сначала в столице Кишиневе прошел открытый турнир по нардам, посвященный 100-летию Гейдара Алиева. Турнир был организован Конгрессом азербайджанцев Молдовы (КАМ).

Председатель КАМ Эльчин Байрамов отметил, что азербайджанская диаспора в Молдове с большим энтузиазмом восприняла идею проведения турнира по нардам, особенно в классической "длинной" версии этой популярной в Азербайджане игры: "Мы, в свою очередь, были приятно удивлены количеством поступивших заявок на участие: более 60 игроков прошли этап регистрации”.

В турнире приняли участие депутат парламента Молдовы Виталий Жакот, а также представители посольства Азербайджана в Молдове.

При организации Конгресса азербайджанцев Молдовы азербайджанцы страны приняли участие в XXII фестивале этнокультуры “Единство через разнообразие”.

Фестиваль, который прошел в Центральном парке имени Штефана чел Маре в Кишиневе, был организован Агентством по межэтническим отношениям и мэрией Кишинева совместно с Координационным советом этнокультурных организаций. Традиционно в этом фестивале принимает участие и азербайджанская община, которая является одной из самых активных в Молдове.