​Азербайджанцы Коми угостили местных жителей блюдами национальной кухни

Баку. 29 Июня. REPORT.AZ/ Коми региональная общественная организация "Объединение азербайджанцев в Республике Коми" во главе с председателем Асифом Исмаиловым и руководителями устьвымского и ухтинского отделений Вахидом Дадашовым и Рагимом Керимовым поздравили село Усть-Вымь с 635-летием.

Как передает Report, 27 июня, в селе прошел республиканский фестиваль традиционной культуры коми "Емдiнса югöр", который объединили с празднованием 635-летия Усть-Выми и Фестивалем национальных культур.

На площади у Дома культуры подворья национально-культурных автономий района угощали гостей праздника блюдами своей кухни. Кулинарные шедевры представили чуваши, украинцы, немцы, белорусы, азербайджанцы, а также коми.

Самой многочисленной диаспорой оказалась азербайджанская, к столу которой образовалась большая очередь желающих испробовать блюда одной из самых древних и разнообразных кухонь мира.

Председатель Коми региональной общественной организации "Объединение азербайджанцев в Республике Коми" Асиф Исмаилов отметил, что азербайджанская национальная пища насчитывает десятки видов молочных, мясных, мучных и овощных блюд.

"Мы постарались представить все основные наши блюда, без которых не обходится ни один праздник, - сказал лидер объединения. – Нам очень приятно, что нашу кухню так высоко оценили устьвымцы и гости села".

Кулинарные изыски попробовали не только сельчане, но и депутаты Госсовета Коми. Вице-спикер парламента Александр Макаренко выразил благодарность азербайджанцам за шикарный стол, отметив, что весьма важно принимать участие в праздниках коми народа различным автономиям, проживающим в республике.

Как отметили представители азербайджанского объединения, неповторимый аромат их блюдам придают специи. Причем, не только привычные для русской кухни гвоздика, укроп, петрушка или перец, но и корица, базилик, кинза, тмин и мята.

"Самое известное и популярное наше блюдо – плов. Есть несколько его разновидностей. В отличие от других кухонь, мы готовим рис и начинку отдельно", - рассказали корреспонденту "Комиинформа" в азербайджанском подворье.

Особой популярностью у устьвымцев и гостей праздника пользовались азербайджанские сладости. Знакомая всем с детства пахлава здесь ушла за считанные минуты. Она готовится из слоенного теста с орехами.

Не осталась без внимания и долма из баклажана и из виноградных листьев, которую также расхватали по тарелкам. В азербайджанском подворье также можно было попробовать национальные напитки. Это кисломолочный напиток айран.