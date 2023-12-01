Азербайджан направил очередную помощь в пострадавший от землетрясения регион Турции

Фонд поддержки азербайджанской диаспоры, действующий при Государственном комитете по работе с диаспорой, в связи с похолоданием направил гуманитарную помощь в турецкую провинцию Кахраманмараш для поддержки пострадавших от землетрясения, произошедшего в фе

Фонд поддержки азербайджанской диаспоры, действующий при Государственном комитете по работе с диаспорой, в связи с похолоданием направил гуманитарную помощь в турецкую провинцию Кахраманмараш для поддержки пострадавших от землетрясения, произошедшего в феврале 2023 года.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что в Региональный центр Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) Кахраманмараша были направлены два большегруза с 6 200 одеялами, 175 кондиционерами, 1 500 обогревателями, а также 1 000 печами.

Напомним, что при поддержке правительства Азербайджана Фонд поддержки азербайджанской диаспоры совместно с Федерацией турецко-азербайджанских ассоциаций в апреле 2023 года оказал продовольственную помощь более чем 2 600 семьям, пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше, в августе, перед началом нового учебного года, направил гуманитарную помощь в виде 3000 комплектов школьных принадлежностей для поддержки учеников, которые пойдут в 1-й класс в Хатае и близлежащих регионах.