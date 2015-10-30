Азад Рагимов отправляется с визитом в Москву

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ После 20-й Ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (ANOC), прошедшем в столице Соединенных Штатов Вашингтоне, министр спорта и молодежи Азад Рагимов отправляется с официальным визитом в столицу Российской Федерации Москву.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Целью визита является участие на 6-м форуме Азербайджанской молодежной организации России (AMOR) 31 октября и на второй отчетно-избирательной конференции.

На форуме будет обсуждаться роль туризма и истории в патриотическом и моральном воспитании молодежи, развитие карьеры молодежи, общественно-политическая жизнь Азербайджана и другие темы.