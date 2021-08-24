О нас
Report Georgia
Аудио новости

Армяне отказались от участия в фестивале, посвященном Дню независимости Украины

Армяне отказались от участия в фестивале, посвященном Дню независимости Украины В Киеве прошел международный фестиваль национально-культурных общин "Этнический веночек", посвященный Дню государственного флага и 30-летию независимости Украины.
Диаспора
24 августа 2021 г. 14:58
Армяне отказались от участия в фестивале, посвященном Дню независимости Украины

В Киеве прошел международный фестиваль национально-культурных общин "Этнический веночек", посвященный Дню государственного флага и 30-летию независимости Украины.

Как сообщает Восточно-европейское бюро Report, мероприятие прошло при поддержке Администрации Деснянского района Киева и Азербайджанского культурного центра имени Муслима Магомаева, руководителем которого является народный артист Украины Гурбан Аббасов.

Несмотря на то, что в фестивале приняли участие представители почти всех этнических групп, проживающих в Украине, армяне отказались от участия. Азербайджанский павильон представляла Рада азербайджанцев Украины (РАУ). В отведенном для Азербайджана павильоне РАУ представила трехцветный флаг, национальные музыкальные инструменты, издания, связанные с национально-культурным наследием азербайджанцев.

Объявившая фестиваль открытым представитель Азербайджанского культурного центра имени Муслима Магомаева, певица Наталия Кудряшова отметила, что в мероприятии участвуют большинство представителей этнических групп, которых в Украине насчитывается более 120.

Глава администрации Деснянского района Дмитрий Ратников отметил богатое этническое разнообразие Украины, подчеркнув, что гордится этим. Д.Ратников ознакомился с азербайджанским павильоном, поздравил всех проживающих в Украине азербайджанцев посредством генерального секретаря РАУ Джейхуна Мамедова.

Народный артист Украины Гурбан Аббасов и певица Наталия Кудряшова исполнили песню "Азербайджан" из репертуара Муслима Магомаева.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynanın müstəqilliyi ilə bağlı azərbaycanlıların təşkil etdiyi beynəlxalq festivala ermənilər qatılmayıb

Другие новости из категории

Британский политик: Международная общественность должна внести вклад в позитивные изменения на Кавказе
Британский политик: Международная общественность должна внести вклад в позитивные изменения на Кавказе
19 августа 2021 г. 20:40
Представители азербайджанской диаспоры посетят Шушу
Представители азербайджанской диаспоры посетят Шушу
17 августа 2021 г. 05:12
Азербайджанская диаспора создает новый механизм поддержки азербайджанской молодежи в Украине
ФотоАзербайджанская диаспора создает новый механизм поддержки азербайджанской молодежи в Украине
16 августа 2021 г. 15:54
Премьер-министр Грузии посетил новую азербайджаноязычную школу
Премьер-министр Грузии посетил новую азербайджаноязычную школу
10 августа 2021 г. 13:41
Госкомитет по работе с диаспорой обратился к проживающим в России азербайджанцам
Госкомитет по работе с диаспорой обратился к проживающим в России азербайджанцам
6 августа 2021 г. 20:27
Названо число граждан Азербайджана, получивших разрешение на временное проживание в Украине - ЭКСКЛЮЗИВ
Названо число граждан Азербайджана, получивших разрешение на временное проживание в Украине - ЭКСКЛЮЗИВ
2 августа 2021 г. 16:10
Азербайджанцы оказали гуманитарную помощь раненым украинским военным
ФотоАзербайджанцы оказали гуманитарную помощь раненым украинским военным
2 августа 2021 г. 14:23
Обнародовано число азербайджанцев, получивших гражданство Украины в нынешнем году
Обнародовано число азербайджанцев, получивших гражданство Украины в нынешнем году
29 июля 2021 г. 15:36
Потомки Наги бека Шейхзаманлы намерены подарить часть его личного архива Азербайджану 
ФотоПотомки Наги бека Шейхзаманлы намерены подарить часть его личного архива Азербайджану 
28 июля 2021 г. 18:19
Обнародовано число получивших в этом году ВНЖ в Украине граждан Азербайджана
Обнародовано число получивших в этом году ВНЖ в Украине граждан Азербайджана
28 июля 2021 г. 12:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi