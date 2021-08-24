Армяне отказались от участия в фестивале, посвященном Дню независимости Украины

В Киеве прошел международный фестиваль национально-культурных общин "Этнический веночек", посвященный Дню государственного флага и 30-летию независимости Украины.

В Киеве прошел международный фестиваль национально-культурных общин "Этнический веночек", посвященный Дню государственного флага и 30-летию независимости Украины.

Как сообщает Восточно-европейское бюро Report, мероприятие прошло при поддержке Администрации Деснянского района Киева и Азербайджанского культурного центра имени Муслима Магомаева, руководителем которого является народный артист Украины Гурбан Аббасов.

Несмотря на то, что в фестивале приняли участие представители почти всех этнических групп, проживающих в Украине, армяне отказались от участия. Азербайджанский павильон представляла Рада азербайджанцев Украины (РАУ). В отведенном для Азербайджана павильоне РАУ представила трехцветный флаг, национальные музыкальные инструменты, издания, связанные с национально-культурным наследием азербайджанцев.

Объявившая фестиваль открытым представитель Азербайджанского культурного центра имени Муслима Магомаева, певица Наталия Кудряшова отметила, что в мероприятии участвуют большинство представителей этнических групп, которых в Украине насчитывается более 120.

Глава администрации Деснянского района Дмитрий Ратников отметил богатое этническое разнообразие Украины, подчеркнув, что гордится этим. Д.Ратников ознакомился с азербайджанским павильоном, поздравил всех проживающих в Украине азербайджанцев посредством генерального секретаря РАУ Джейхуна Мамедова.

Народный артист Украины Гурбан Аббасов и певица Наталия Кудряшова исполнили песню "Азербайджан" из репертуара Муслима Магомаева.