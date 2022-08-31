Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины

"Я люблю эту страну, эта страна стала моей второй родиной"

Азербайджанец, глава правления общественного союза "Украинский фонд энергоэффективности и энергосбережения" Анар Рафиев не покинул Украину после начала войны, а принял активное участие в эвакуации сотен семей и сборе гуманитарной помощи, содействовал отправке на родину останков героев-азербайджанцев, погибших за свободу и независимость Украины, а также оказал поддержку украинской армии.

Report представляет эксклюзивное интервью с Анаром Рафиевым:

- Какие у вас планы по содействию восстановлению инфраструктуры Украины? Каких регионов страны это коснется и какое финансирование на это выделено?

- До войны мы занимались проектами терморегуляции, энергосбережения, осуществляемыми за счет государственных средств, внешних кредитов и грантов.

С первого дня военной интервенции России в Украину я, как глава правления общественного союза, принял решение остаться в Украине и переформатировать деятельность нашей организации с учетом реалий военного времени. Мы организовали Гуманитарный штаб международной команды волонтеров, доставляющий необходимую помощь в города и поселения, пострадавшие от действий российских войск.

Будучи экспертами в строительстве, а также в вопросах энергосбережения Общественный союз уже некоторое время направляет свои усилия на обновление Украины.

Третий месяц в партнерстве с компанией ООО "EСРАЙ Украина" (представитель компании Esri (США) и общественной организацией "Электронная Украина" мы внедряем общенациональный портал фиксации разрушений и дальнейшего развития геоинформационной системы «Восстановим Украину вместе». Общественный союз взаимодействует с общинами, пострадавшими от боевых действий в Киевской области и других регионах, занимаясь фиксацией разрушений и поиском инвестиций для восстановления этих регионов.

На сегодняшний день геоинформационным порталом уже активно пользуются наиболее пострадавшие общины – Буча, Макаров, Ирпень, Чернигов и другие. С этими общинами подписаны соответствующие меморандумы и договоры по бесплатному использованию ГИС-сервиса. Работы по внесению данных о поврежденных или разрушенных объектах продолжаются каждый день: большая часть этих объектов уже занесена в базу данных ГИС-портала. Также к проекту подключились украинские министерства: министерство энергетики, министерство регионального развития, ведутся переговоры с другими государственными органами.

Завершается работа над публичной частью портала, что позволит украинцам в открытом доступе мониторить процесс восстановления, активно участвовать в нем, как на уровне страны, так и на уровне каждого конкретного дома или социального объекта.

Кроме того, ГИС-портал является площадкой для взаимодействия украинских и иностранных представителей бизнеса, инвесторов, международных доноров — всех тех, кто готов вкладывать свои усилия, опыт и средства в дело обновления Украины.

Опираясь на свой опыт, мы стремимся построить новую более безопасную, эффективную и улучшенную версию страны с учетом лучших мировых технологий в области энерго и тепло сбережения.

В нашей организации есть подразделение Research and Development (R&D). Оно создано для изучения и внедрения инновационных технологий, в том числе энергосберегающих. Наша цель — сделать экономику Украины максимально независимой от импортных ресурсов, в первую очередь от энергоресурсов России.

Есть еще один продукт нашей деятельности, который мы презентуем буквально через пару недель, вместе с публичной частью геоинформационного портала. Надеемся, что он будет интересен и полезен не только украинской общественности, но и нашим зарубежным партнерам.

- Какие еще другие азербайджанские компании участвуют в этом и других подобных проектах?

-У нас дружеские партнерские отношения с компанией SOCAR Energy Ukraine. Совместными усилиями мы занимаемся восстановлением школы имени Зарифы Алиевой в Ирпене, пострадавшей в результате бомбардировок города российскими оккупантами. На данный момент разработан технический отчет о состоянии повреждения здания, при поддержке посольства Азербайджана проходят восстановительные работы.

Надеемся, что уже в этом году удастся возобновить функционирование этого учебного заведения.

Есть и другие проекты.

- С начала войны в Украине вы также помогали азербайджанцам вернуться на родину. Примерно скольким людям вы помогли? Продолжается ли данный процесс?

- В первые дни начала активных военных действий я принял решение остаться в Украине. Я люблю эту страну, эта страна стала моей второй родиной, и я остался с украинцами. Свой долг я решил выполнять, помогая украинцам, азербайджанцам и гражданам других стран, оказавшимся на территории Украины, чтобы люди не пропали в хаосе войны.

Совместно с посольством Азербайджана мы эвакуировали на родину многих азербайджанцев, а также граждан Грузии. Мы создали распределительный центр в Коломые, в который в первые дни войны перевозили зарубежных граждан. Потом наши волонтеры помогали им в дальнейшей эвакуации: связи с посольствами и пересечении границы.

К сожалению, были и другие, печальные миссии. По просьбе посольства Азербайджана, наш гуманитарный штаб занимался сопровождением на родину останков героев, граждан Азербайджана, погибших за свободу и независимость Украины.

Сейчас поток эвакуации населения сократился, и Гуманитарный штаб сосредоточился на других насущных задачах.

- Продолжается ли также доставка гуманитарной помощи в Украину? Какие организации и страны в этом участвуют?

- На сегодняшний день Общественный союз является партнером ЮНИСЕФ, мы развезли около 900 тонн гуманитарной помощи. Став партнерами министерства цифровой трансформации Украины и компании SpaceX, развезли 50 терминалов Starlink в горячие точки, утратившие связь в результате боевых действий.