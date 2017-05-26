Активисты Ульяновской азербайджанской автономии провели мероприятие в школе имени Гейдара Алиева

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Активисты Ульяновской региональной азербайджанской национально-культурной автономии приняли участие в заключительной школьной линейке в средней школе №78, носящей имя Гейдара Алиева.

Как сообщили Report, председатель Автономии Ислам Гусейнов поздравил школьников с данным событием:

"Пусть вас всегда сопровождает крепкая школьная дружба. Пусть помогают вам добрые и мудрые советы ваших школьных наставников. Пусть осуществятся ваши надежды и устремления. Ваша школа носит почетное имя общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, и поэтому ваши успехи – это наши успехи. Многие из вас принимали участие в межнациональных мероприятиях, которые организовывались в школе – и за это вам огромное спасибо! Знайте – если вы подойдете к любому азербайджанцу в мире и скажете, что вы выпускники школы имени Гейдара Алиева, то вы тут же получите нового друга, который обязательно поможет вам всем, чем может помочь. В добрый путь!"

В своем выступлении директор школы Геннадий Царев подчеркнул, что годы делают дружбу школы и Автономии только сильнее: "Наш опыт отношений с азербайджанскими друзьями доказывает – гармоничное и плодотворное сосуществование разных народов в одной стране – возможно и необходимо".

Отметим, что в данной школе работает музей национальной культуры Азербайджана, функционирует азербайджанская воскресная школа. Школьники регулярно принимают участие в мероприятиях, которые организует автономия – в том числе посвященные Дню победы и другим российским государственным праздникам. В 2010-ом году Фонд имени Гейдара Алиева подарил школе капитальный ремонт.