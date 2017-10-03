Адвокат ВАК: Готовится обращение для рассмотрения дела в Президиуме Верховного суда России

© Report

Москва. 3 октября. REPORT.AZ/ В случае отсутствия возможности сохранить организацию Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК), необходимо создать новую.

Об этом заявил российскому бюро Report президент Гильдии российских адвокатов, член президиума ВАК и его официальный представитель при рассмотрении дела о ликвидации организации в Верховном суде России Гасан Мирзоев.

"Для сохранения организации приложены максимальные усилия. ВАК был ликвидирован из-за несвоевременных отчетов о деятельности организации", - заявил Г.Мирзоев.

Он напомнил, что в ходе своего выступления в суде по делу ВАК он сам объяснил по каким причинам были допущены просчеты в деятельности организации и просил время на их устранение.

"Однако нарушения законодательства были настолько очевидны, что суд оставил в силе приговор о ликвидации", - добавил адвокат.

По словам Г.Мирзоева, ликвидация ВАК для него является "личной трагедией".

"Я сам тат, но по духу, по состоянию души я азербайджанец. Для меня ВАК - это родная организация, поэтому меня и беспокоит сегодняшнее его состояние, а главное - недоработка в плане солидаризации всех слоев диаспоры", - подчеркнул президент гильдии.

Он указал, что многие уроженцы Азербайджана в России "живут своей жизнью", ушли с головой в бизнес, в результате дела диаспоры их уже не столько интересуют.

Г.Мирзоев также сообщил, что в данный момент готовится обращение для рассмотрения дела в Президиуме Верховного суда России.

Говоря о возможном создании новой диаспорской структуры азербайджанцев в России, член президиума ВАК отметил, что "если нет возможности сохранить старую организацию, значит надо создавать новую, учитывая все ошибки и просчеты старой".

"Считаю, что это абсолютно правильный ход. Должен заново пройти Учредительный съезд, написан Устав, избраны руководящие органы. В организации, а особенно в его руководстве должны быть люди, олицетворяющие настоящего современного азербайджанца – человека с европейским образованием, но с восточной мудростью, интеллигента, знающего культуру и традиции народа", - резюмировал Г.Мирзоев.

Напомним, что 15 мая Верховный суд РФ удовлетворил иск российского министерства юстиции о ликвидации общественной организации Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК) по причине несоответствия его устава российскому законодательству. 19 сентября Апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение о ликвидации ВАК.