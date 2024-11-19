Зеленая энергия и гидроэлектростанции: как Азербайджан и Кыргызстан планируют развивать энергосотрудничество - ИНТЕРВЬЮ

Сотрудничество между Азербайджаном и Кыргызстаном в энергетической сфере приобретает все более динамичный характер. Подписанные соглашения и совместные проекты открывают новые перспективы для развития энергетического сектора обеих стран. Реализация этих п

Сотрудничество между Азербайджаном и Кыргызстаном в энергетической сфере приобретает все более динамичный характер. Подписанные соглашения и совместные проекты открывают новые перспективы для развития энергетического сектора обеих стран. Реализация этих проектов будет способствовать укреплению энергетической безопасности, диверсификации источников энергоснабжения и устойчивому развитию региона.

На полях 29-я сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев рассказал в интервью агентству Report о впечатлениях от мероприятия, подписанных соглашениях с Азербайджаном и перспективах двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере возобновляемых источников энергии.

- В рамках COP29 между Кыргызстаном и Азербайджаном были подписаны Дорожная карта на 2024-2025 годы по энергетическому сотрудничеству и меморандумы между энергетическими компаниями двух стран. В чем суть этих документов?

-Подписанные документы охватывают такие направления, как поставки материалов, включая энергетические кабели и оборудование, а также обмен опытом в сфере энергетики. Азербайджан демонстрирует быстрые темпы в реализации проектов по возобновляемым источникам энергии, что представляет интерес для нас.

В этом плане есть возможность перенять их опыт в этой сфере.

В то же время мы можем поделиться опытом в использовании плавучих модульных электростанций, которые успешно работают в Кыргызстане.

- Какие конкретные инвестиционные проекты в энергетической сфере планируется реализовать в ближайшем будущем в рамках сотрудничества между Кыргызыстаном и Азербайджаном?

- Безусловно есть общие интересы между нашими странами в сфере энергетики. Мы переговорили с нашими азербайджанскими коллегами по нескольким направлениям, включая строительство гидроэлектростанций. Речь идёт о строительстве на территории Кыргызыстана малых гидроэлектростанций.

Также рассматриваются возможности совместной работы в области ремонта энергетических сетей и поставок оборудования. В ближайшее время ожидаем визит азербайджанских энергетиков в Кыргызстан, где будут обсуждены конкретные проекты. Время покажет какие инвестиционные соглашения будут подписаны.

- Есть ли прогресс в переговорах, проведенных в Баку между «Кыргызнефтьгаз" и Бакинским НПЗ, по поставкам азербайджанской нефти и нефтепродуктов в Кыргызстан? Какие объемы этих поставок ожидаются из Азербайджана?

- Идут переговоры с руководством нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева. Достигнута договоренность о поставках экспериментальных 15 тон топлива. Поставки мы ожидаем в ближайшее время.

Сейчас мы прорабатываем вопросы логистики, после чего примем решения по дальнейшим объемам и условиям поставок.

- Что вы можете сказать по поводу участия Кыргызстана в проекте создания коридора зеленой энергии Центральная Азия -Азербайджан?

—Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан уже объединены в энергетическое кольцо. Если будет реализована линия связи между Азербайджаном и нашими соседями, мы также сможем использовать этот маршрут для передачи электроэнергии. Это важная инициатива, и Кыргызстан полностью ее поддерживает.

Проект позволит Кыргызстану расширить возможности для экспорта электроэнергии и интегрироваться в региональную энергетическую систему.

- Как вы оцениваете уровень организации конференции по климату COP29 в Баку?

- Мероприятие организовано на самом высоком уровне. Все было продумано до мелочей: удобная логистика, бесперебойное транспортное сообщение и вежливый обслуживающий персонал. Попадая на территорию СОР29 не нужно даже искать или смотреть схемы расположения помещений и национальных павильонов.

Особенно хочется отметить работу волонтеров, которые всегда готовы помочь и подсказать путь. Баку произвел на меня теплое впечатление, мне было приятно находиться здесь эти 2-3 дня. Я благодарен азербайджанскому народу за гостеприимство. Желаю Азербайджану мира, здоровья и процветания!