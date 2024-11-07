Завершена программа тренингов для волонтеров COP29

Завершился финальный этап трехмесячной расширенной программы обучения волонтеров COP29 в рамках подготовки к глобальной климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября.

Завершился финальный этап трехмесячной расширенной программы тренингов волонтеров COP29 в рамках подготовки к глобальной климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября.

Об этом сообщили Report в Азербайджанской операционной компании COP29.

Отмечается, что в финальном этапе приняли участие 1200 волонтеров COP29.

В целом, для работы на COP29 в качестве волонтеров отобраны 3000 человек.

На открытии мероприятия назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев рассказал о значении конференции COP29, подчеркнув важную роль молодежи и волонтеров COP29 в этом процессе. Он выразил уверенность в том, что волонтеры успешно выполнят возложенные на них задачи.

Председатель правления Азербайджанской операционной компании COP29, главный исполнительный директор по операциям Нармин Джарчалова подчеркнула, что успешное проведение COP29 зависит, в том числе, и от работы волонтеров.

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил по онлайн-связи поздравил волонтеров COP29 с участием в этом глобально значимом мероприятии и пожелал им успехов. В ходе мероприятия также было представлено видеообращение Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша к волонтерам COP29.