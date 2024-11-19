Заседание высокого уровня COP29: Министры призвали объединить усилия в борьбе с климатическим кризисом

В рамках заседания высокого уровня на COP29 министры ряда стран выступили с решительным призывом объединить усилия в борьбе с климатическим кризисом.

В рамках заседания высокого уровня на COP29 министры ряда стран выступили с решительным призывом объединить усилия в борьбе с климатическим кризисом.

Как сообщает Report, особое внимание было уделено проблемам климатического финансирования и поддержке развивающихся стран в этом вопросе.

Участники высоко оценили высокий уровень организации конференции Азербайджаном и выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву, а также азербайджанскому народу за радушный прием и создание превосходных условий для продуктивной работы.

В частности, министр по вопросам экологии и климата Южной Кореи Ким Вансоп подчеркнул важность совместных действий в решении проблем изменения климата. Он отметил, что Корея активно развивает использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и усовершенствует промышленные процессы.



Министр окружающей среды Туниса Хабиб Абид поблагодарил Азербайджан и президента Ильхама Алиева за превосходную организацию конференции. По его словам, COP29 стал прекрасной возможностью заявить о коллективной приверженности борьбе с изменением климата.

Абид подчеркнул, что Тунис также входит в число стран, страдающих от губительных последствий изменения климата. Он призвал международное сообщество сосредоточить внимание на передаче технологий развивающимся странам.

Министр муниципалитетов и окружающей среды Катара Абдулла бин Абдель Азиз бин Турки аль-Субайя, выразив признательность Азербайджану за блестящую организацию COP29, призвал развитые страны выполнить взятые на себя обязательства в вопросе климатического финансирования. По его словам, национальная стратегия Катара на 2024-2030 гг. предусматривает сокращение эмиссии парниковых газов на 25% и увеличение доли ВИЭ в своем энергобалансе до 30% к 2030 году.

Министр по вопросам изменения климата и энергетики Австралии Крис Боуэн подчеркнул, что только в этом году Австралия инвестировала 2 млрд долларов США в возобновляемые источники. Он также отметил, что Австралия вложила 50 млн долларов США в Фонд потерь и ущерба, благодаря чему является 6-м крупнейшим вкладчиков фонда.



Министр устойчивого развития, охраны окружающей среды, борьбы с изменением климата и расширения прав и возможностей избирательных округов Сент-Китс и Неви Джойель Тризия Кларк призвал поддержать малые островные государства в борьбе с губительными последствиями климатического кризиса. По его словам, экономические потери стран Тихоокеанского региона из-за изменения климата достигают нескольких миллиардов долларов.

Кларк также подчеркнул, что Баку должен стать центром принятия решений для малых островных государств, наиболее уязвимых перед климатическим кризисом.

Министр зеленой экономики и окружающей среды Замбии Майк Элтон Мпоша выразил благодарность правительству и народу Азербайджана за оказанное гостеприимство.

По его словам, Замбия входит в число стран, наиболее пострадавших от климатических изменений. Он напомнил, что страна столкнулась с сильнейшей засухой, в результате чего пострадали миллионы людей, а гидроэнергетические ресурсы страны почти полностью исчерпаны.

Мпоша призвал участников не покидать конференцию COP29 без результатов по Новой коллективной количественной цели (NCQG) и ускорить капитализацию Фонда потерь и ущерба.

Министр окружающей среды и устойчивого развития Мадагаскара Макс Андонирина Фонтейн выразил благодарность Азербайджану за образцовые усилия в качестве председателя конференции. По его словам, Мадагаскар сегодня сталкивается со многими экстремальными климатическими явлениями и вынужден справляться с ними самостоятельно. Он подчеркнул, что климатическое финансирование – это не благотворительность, а необходимость, и призвал мировое сообщество к немедленному введению в действие Фонда потерь и ущерба. Фонтейн также поприветствовал прогресс, достигнутый на COP29 по Статье 6 Парижского соглашения.

Министр окружающей среды, энергетики и регенерации Мальты Мириам Далли отметила, что в климатических действиях планы по адаптации должны быть частью планов по смягчению последствий. Она подчеркнула, что частные инвестиции являются критически важными для увеличения климатического финансирования. Далли также поблагодарила Азербайджан за успешную организацию конференции.



Министр охраны окружающей среды, рыболовства и устойчивого развития Чада Хассан Джамус поблагодарил Азербайджан, в частности главу государства Ильхама Алиева от имени президента своей страны Махамата Идриса Деби. Он подчеркнул, что, организовав конференцию на высоком уровне, Азербайджан продемонстрировал свою приверженность устойчивому будущему.

Джамус рассказал, что Чад находится на передовой глобального климатического кризиса, и почти 10% граждан страны, то есть 1,9 миллиона человек, страдают от последствий изменения климата. Министр также подчеркнул, что Фонд потерь и ущерба имеет фундаментальное значение в борьбе с негативными последствиями климатического кризиса.

Министр народной власти по вопросам экосоциализма Венесуэлы Хосуэ Алехандро Лорка также выразил благодарность правительству Азербайджан за радушное гостеприимство и передал приветствия президента страны Николаса Мадуро.

По его словам, человечество сегодня должно объединиться для спасения планеты. "Нет плана Б, потому что нет планеты Б", - сказал он.

Лорка назвал необходимым переход от слов к амбициозным действиям по NCQG, и призвал развитые страны оказать поддержку развивающимся в вопросах финансирования, передачи технологий, наращивания потенциала и пр.

Министр по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Амина бинт Абдулла Аль Дахак сказала, что Эмираты с гордостью передали председательство на COP Азербайджану и выразила благодарность официальному Баку за радушный прием.



Министр напомнила, что власти ОАЭ объявили 2024 год Годом устойчивого развития. По ее словам, Эмираты намерены к 2030 году утроить усилия в возобновляемой энергетике и обязуются сотрудничать в прозрачности смягчения последствий изменения климата.