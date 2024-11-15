Замминистра энергетики: Узбекистан планирует увеличить долю ВИЭ в энергобалансе до 40% к 2030 году

Замминистра: Узбекистан планирует увеличить долю ВИЭ в энергобалансе до 40% к 2030 году

Узбекистан осознает всю серьезность проблемы изменения климата, нацелен на переход к чистой энергии и на развитие углеродных рынков.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Узбекистана Умид Мамедаминов на Инвестфоруме по энергетическому переходу в Центральной Азии в рамках COP29 в Баку.

Мамедаминов выразил благодарность Азербайджану за организацию конференции COP29, которая стала площадкой для проведения важных климатических дискуссий.

По его словам, Узбекистан также является энергоемкой страной, и 70% выбросов приходятся на энергетический сектор. "И мы понимаем глубину проблемы изменения климата. Последние несколько лет Узбекистан стремится интегрировать возобновляемые источники энергии в энергосистему, чтобы уменьшить свой углеродный след, а затем реализовать свои цели в области устойчивого развития. К 2030 году в стране доля электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников, составит не менее 40%. Так что это наша главная цель - увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников",- отметил он.

Замминистра добавил, что в переходе на чистую энергию важно работать с приграничными странами для расширения трансграничных связей.

"В настоящее время реализуется множество гидроэнергетических проектов. Начали совместную работу с Кыргызстаном и Казахстаном, а также с Таджикистаном. Кроме того, я хотел бы отметить, что статья 6 Парижского соглашения создает еще одну возможность для наших стран привлечь инвестиции в углеродные проекты, создать углеродные рынки",- отметил он.

Мамедаминов сообщил, что все страны Центральной Азии сейчас разрабатывают собственную стратегию для углеродных рынков. Узбекистан разрабатывает нормативную базу в этой области, которая будет готова к концу этого года.

Он также отметил, что для реализации поставленных климатических целей необходимо сотрудничество со стороны финансовых институтов и поддержка международного сообщества.