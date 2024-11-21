Захарова: Проведение COP29 в Азербайджане укрепит авторитет Баку на международной арене

Проведение столь значимого мероприятия в Азербайджане укрепит авторитет Баку на международной арене, особенно учитывая высокие результаты и успехи, продемонстрированные в ходе сессии.

Проведение столь значимого мероприятия как COP29 в Азербайджане укрепит авторитет Баку на международной арене, особенно учитывая высокие результаты и успехи, продемонстрированные в ходе конференции.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"Хотели бы отметить превосходную организацию 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Баку. Мы нацелены продолжать наращивать сотрудничество в климатическом направлении с Азербайджаном и всеми заинтересованными государствами", - сказала она.

По ее словам, российской делегации был оказан теплый и радушный прием. "Можно с уверенностью сказать, что это стало еще одним подтверждением традиционно дружественных отношений между нашими странами” – отметила Захарова.