Ялчын Рафиев: Азербайджан обязуется сократить выбросы на 40% на 15 лет раньше
- 17 ноября, 2025
- 19:40
Главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев выступил с национальным заявлением Азербайджана на СОР30 и подвел итоги исторических результатов, достигнутых на COP29.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в соцсети Х.
Рафиев подтвердил приверженность Азербайджана многостороннему сотрудничеству и заявил, что и после успешного завершения председательства на COP29, страна продолжит тесно взаимодействовать со всеми странами для реализации климатических инициатив.
"Он также рассказал об амбициозных климатических инициативах Азербайджана. В их числе новая NDC страны, которая ускоряет обязательства по сокращению выбросов на 40% на 15 лет - с 2050 итоговая дата опускается до 2035 года. Кроме того, это включает внутренние, региональные и глобальные усилия Азербайджана по охране Каспийского моря. Главный переговорщик вновь призвал международное сообщество объединиться и поддержать усилия по защите этого жизненно важного ресурса", - говорится в публикации.
Deputy Foreign Minister and COP29 Chief Negotiator Yalchin Rafiyev today delivered Azerbaijan's national statement at COP30. In his remarks, he reflected on the historic outcomes achieved at COP29, reaffirmed Azerbaijan's commitment to multilateralism, and confirmed that… pic.twitter.com/7xqjBNvA1U— COP29 Azerbaijan (@COP29_AZ) November 17, 2025