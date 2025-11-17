Ялчын Рафиев: Азербайджан обязуется сократить выбросы на 40% на 15 лет раньше

Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    COP29
    • 17 ноября, 2025
    • 19:40
    Главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев выступил с национальным заявлением Азербайджана на СОР30 и подвел итоги исторических результатов, достигнутых на COP29.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в соцсети Х.

    Рафиев подтвердил приверженность Азербайджана многостороннему сотрудничеству и заявил, что и после успешного завершения председательства на COP29, страна продолжит тесно взаимодействовать со всеми странами для реализации климатических инициатив.

    "Он также рассказал об амбициозных климатических инициативах Азербайджана. В их числе новая NDC страны, которая ускоряет обязательства по сокращению выбросов на 40% на 15 лет - с 2050 итоговая дата опускается до 2035 года. Кроме того, это включает внутренние, региональные и глобальные усилия Азербайджана по охране Каспийского моря. Главный переговорщик вновь призвал международное сообщество объединиться и поддержать усилия по защите этого жизненно важного ресурса", - говорится в публикации.

    Yalçın Rəfiyev: Azərbaycan emissiyaları 40 % azaltmağı 15 il daha tez öhdəsinə götürür

