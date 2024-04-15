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Ялчин Рафиев: Работы по подготовке к COP29 ведутся в двух направлениях

Ялчин Рафиев: Работы по подготовке к COP29 ведутся в двух направлениях Работы по подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) ведутся в двух направлениях.
COP29
15 апреля 2024 г. 11:57
Ялчин Рафиев: Работы по подготовке к COP29 ведутся в двух направлениях

Работы по подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) ведутся в двух направлениях.

Как сообщает Report, об этом сказал главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев на первой пресс-конференции в штаб-квартире COP29.

Первое направление связано с работой над документами, которые будут приняты наконференции, а также с предложениями Азербайджана по климату.

"В то же время были совершены визиты во многие государства, состоялся обмен опытом по COP, проведены обсуждения. Основной целью бакинской сессии COP является создание консенсуса с учетом разногласий между сторонами", - сказал он.

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Версия на английском языке Yalchin Rafiyev: Preparations for COP29 carried out in two directions
Версия на азербайджанском языке COP29-a hazırlıq üzrə görülən işlərin istiqamətləri açıqlanıb

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