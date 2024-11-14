Вугар Гюльмамедов: Снижение воздействия изменения климата требует значительных финансовых ресурсов

Реализация мер, направленных на снижение негативного влияния климатических изменений и повышение устойчивости к ним, требует значительных финансовых ресурсов, включая выделение бюджетных средств.

Реализация мер, направленных на снижение негативного влияния климатических изменений и повышение устойчивости к ним, требует значительных финансовых ресурсов, включая выделение бюджетных средств.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на мероприятии в рамках COP29 в Баку.

По его словам, это делает неизбежным участие высших органов аудита (ВОА) в целевом использовании этих средств, а также в обеспечении прозрачности и подотчетности:

"Не случайно климатическая деятельность является приоритетной темой экологического аудита для многих ВОА, осознающих риски изменения климата. Счетная палата также уделяет особое внимание вопросам, вытекающим из глобальных вызовов. В последние годы вопросы окружающей среды, в том числе некоторые аспекты климатической деятельности, были охвачены нашими аудитами эффективности".