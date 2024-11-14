О нас

Вугар Гюльмамедов: Снижение воздействия изменения климата требует значительных финансовых ресурсов

Вугар Гюльмамедов: Снижение воздействия изменения климата требует значительных финансовых ресурсов Реализация мер, направленных на снижение негативного влияния климатических изменений и повышение устойчивости к ним, требует значительных финансовых ресурсов, включая выделение бюджетных средств.
COP29
14 ноября 2024 г. 12:53
Вугар Гюльмамедов: Снижение воздействия изменения климата требует значительных финансовых ресурсов

Реализация мер, направленных на снижение негативного влияния климатических изменений и повышение устойчивости к ним, требует значительных финансовых ресурсов, включая выделение бюджетных средств.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на мероприятии в рамках COP29 в Баку.

По его словам, это делает неизбежным участие высших органов аудита (ВОА) в целевом использовании этих средств, а также в обеспечении прозрачности и подотчетности:

"Не случайно климатическая деятельность является приоритетной темой экологического аудита для многих ВОА, осознающих риски изменения климата. Счетная палата также уделяет особое внимание вопросам, вытекающим из глобальных вызовов. В последние годы вопросы окружающей среды, в том числе некоторые аспекты климатической деятельности, были охвачены нашими аудитами эффективности".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Vugar Gulmammadov: Reducing climate change impact requires significant financial resources
Версия на азербайджанском языке Vüqar Gülməmmədov: "İqlim dəyişikliyinin təsirinin azaldılması büdcə vəsaiti ayrılmasını tələb edir"

Другие новости из категории

Айгюн Алиева: Необходимо обеспечить эффективность мер в борьбе с изменением климата
Айгюн Алиева: Необходимо обеспечить эффективность мер в борьбе с изменением климата
14 ноября 2024 г. 14:03
Ялчын Рафиев: Азербайджан распахнул двери для всех желающих участвовать в конструктивных дискуссиях
Ялчын Рафиев: Азербайджан распахнул двери для всех желающих участвовать в конструктивных дискуссиях
14 ноября 2024 г. 13:58
Рафиев: Саммит лидеров на COP29 позволил определить политическое направление дальнейших обсуждений
Рафиев: Саммит лидеров на COP29 позволил определить политическое направление дальнейших обсуждений
14 ноября 2024 г. 13:50
Климатический сканер: Мозамбик - одна из стран, наиболее подверженных климатическим рискам
"Климатический сканер": Мозамбик - одна из стран, наиболее подверженных климатическим рискам
14 ноября 2024 г. 13:49
Джордж Дик: COP29 - одно из самых масштабных мероприятий Конференции сторон
Джордж Дик: COP29 - одно из самых масштабных мероприятий Конференции сторон
14 ноября 2024 г. 13:41
J.P. Morgan: Рынки со временем отреагируют на климатические изменения
J.P. Morgan: Рынки со временем отреагируют на климатические изменения
14 ноября 2024 г. 13:40
Первая леди Болгарии посетила Шамахы
ФотоПервая леди Болгарии посетила Шамахы
14 ноября 2024 г. 13:37
Ялчин Рафиев : Необходимо подготовить и представить на COP29 первичный проект NCQG
Ялчин Рафиев : Необходимо подготовить и представить на COP29 первичный проект NCQG
14 ноября 2024 г. 13:35
Пакистанский эксперт: Надеемся, что дискуссии на COP29 дадут положительные результаты
Пакистанский эксперт: Надеемся, что дискуссии на COP29 дадут положительные результаты
14 ноября 2024 г. 13:28
SOCAR Green подписала стратегические соглашения по зеленой энергии в рамках COP29
ФотоSOCAR Green подписала стратегические соглашения по зеленой энергии в рамках COP29
14 ноября 2024 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi