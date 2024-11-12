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Вугар Гурбанов: Некоторые из участников COP29 уже обращаются за медицинской помощью

Вугар Гурбанов: Некоторые из участников COP29 уже обращаются за медицинской помощью 09:31
COP29
12 ноября 2024 г. 09:58
Вугар Гурбанов: Некоторые из участников COP29 уже обращаются за медицинской помощью

Подготовительный процесс по оказанию неотложной помощи на период COP29 завершен, мы готовы к оказанию услуг.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

Он отметил, что бригады скорой помощи работают как в "зеленой", так и в "синей" зонах.

По словам В.Гурбанова, некоторые участники мероприятия уже обратились за медицинской помощью: "Служба скорой помощи организована во всех согласованных местах и работает круглосуточно. В отелях и местах проживания есть бригады скорой медицинской помощи. Министерство здравоохранения, TƏBİB и частные медицинские учреждения - всего 9 медицинских учреждений привлечены к организации этой службы. Гостям предоставляются медицинские услуги на высоком уровне".

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Qurbanov: COP29 iştirakçılarından tibbi yardım üçün müraciətlər müşahidə olunur

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