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Волонтеры COP29 провели акцию по уборке под названием “Активисты переработки”

Волонтеры COP29 провели акцию по уборке под названием “Активисты переработки” В рамках подготовки к конференции COP29 волонтеры организовали акцию по уборке в парке поселка Бакиханов Сабунчинского района Баку.
COP29
15 августа 2024 г. 18:00
Волонтеры COP29 провели акцию по уборке под названием “Активисты переработки”

В рамках подготовки к конференции COP29 волонтеры организовали акцию по уборке в парке поселка Бакиханов Сабунчинского района Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Азербайджанской операционной компании COP29.

В ходе акции под названием “Активисты переработки” волонтеры очистили территорию парка и передали собранные бытовые отходы на переработку в ОАО “Чистый город”. Также была проведена просветительская беседа с отдыхающими о важности поддержания чистоты и улучшения экологического состояния городских парков. Волонтеры проинформировали жителей о предстоящей конференции COP29, которая пройдет в Баку в ноябре этого года, и ответили на все их вопросы.

Мероприятие продолжилось знакомством с деятельностью ОАО “Чистый город” в области управления отходами. Более 230 килограммов твердых бытовых отходов, собранных в рамках акции, были переданы на завод по сортировке для дальнейшей переработки.

Данная инициатива является частью устойчивой деятельности волонтеров COP29, направленной на повышение осведомленности общественности о проблемах изменения климата, путях их решения и значении коллективных усилий в этом направлении.

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Версия на английском языке ФотоCOP29 volunteers spearhead 'Recycling Activists' clean-up campaign in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 Könüllüləri “Təkrar emal fəalları” adlı təmizlik aksiyası keçiriblər

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