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Волонтеры COP29 организовали экологическую акцию в Ичеришехере

Волонтеры COP29 организовали экологическую акцию в Ичеришехере Азербайджанская операционная компания СОР29 организовала экологическую акцию под лозунгом "Повторное использование для наших маленьких друзей".
COP29
18 июля 2024 г. 10:12
Волонтеры COP29 организовали экологическую акцию в Ичеришехере

Азербайджанская операционная компания СОР29 организовала экологическую акцию под лозунгом "Повторное использование для наших маленьких друзей".

Как сообщает Report, мероприятие состоялось в Ичеришехере при партнерстве Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

В рамках кампании волонтеры COP29 продемонстрировали участникам процесс изготовления различных видов искусственных гнездовий для птиц из бытового мусора, а также поделились интересными фактами о преимуществах снижения отходов за счет переработки.

Часть домиков для птиц была установлена на территории парка в Ичеришехере, остальную часть планируется разместить в заповеднике "Гала".

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Версия на английском языке COP29 volunteers organize environmental action in Icherisheher
Версия на азербайджанском языке COP29 könüllüləri İçərişəhərdə ekoloji aksiya təşkil edib

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