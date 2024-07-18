Волонтеры COP29 организовали экологическую акцию в Ичеришехере

Азербайджанская операционная компания СОР29 организовала экологическую акцию под лозунгом "Повторное использование для наших маленьких друзей".
Как сообщает Report, мероприятие состоялось в Ичеришехере при партнерстве Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".
В рамках кампании волонтеры COP29 продемонстрировали участникам процесс изготовления различных видов искусственных гнездовий для птиц из бытового мусора, а также поделились интересными фактами о преимуществах снижения отходов за счет переработки.
Часть домиков для птиц была установлена на территории парка в Ичеришехере, остальную часть планируется разместить в заповеднике "Гала".