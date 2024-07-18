Волонтеры COP29 организовали экологическую акцию в Ичеришехере

Азербайджанская операционная компания СОР29 организовала экологическую акцию под лозунгом "Повторное использование для наших маленьких друзей".

Азербайджанская операционная компания СОР29 организовала экологическую акцию под лозунгом "Повторное использование для наших маленьких друзей".

Как сообщает Report, мероприятие состоялось в Ичеришехере при партнерстве Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

В рамках кампании волонтеры COP29 продемонстрировали участникам процесс изготовления различных видов искусственных гнездовий для птиц из бытового мусора, а также поделились интересными фактами о преимуществах снижения отходов за счет переработки.

Часть домиков для птиц была установлена на территории парка в Ичеришехере, остальную часть планируется разместить в заповеднике "Гала".