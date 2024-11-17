Волонтеры ASAN реализуют экологический проект в рамках COP29

В Лянкяране состоялась церемония открытия проекта "Экологический лагерь волонтеров".

В Лянкяране состоялась церемония открытия проекта "Экологический лагерь волонтеров".

Как сообщает Report , проект реализуется волонтерами ASAN (Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана) совместно с Ассоциацией волонтеров Узбекистана при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов и Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана.

Социальная инициатива, охватывающая более 30 волонтеров из обеих стран, реализуется в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), проходящей в Баку.

Цель - привлечь внимание молодежи к влиянию и решению проблемы изменения климата, способствовать укреплению знаний и навыков. Также основными целями являются дальнейшее развитие межстранового сотрудничества в сфере волонтерства и повышение участия молодежи в мерах по защите окружающей среды.

В рамках проекта участники разработают различные экологические решения по борьбе с изменением климата и примут участие в тренингах, проводимых профессионалами. Программа, богатая дискуссионными панелями, экологическими акциями и конкурсами идей, продолжится мероприятиями, отражающими культурное наследие двух стран.

Первые два дня лагеря пройдут в Лянкяране, молодежной столице тюркского мира, а последний день - в "Зеленой зоне" на территории проведения COP29.

Напомним, что волонтеры ASAN проводят различные мероприятия с целью привлечения внимания общественности к восстановлению экологического баланса, сохранению зеленых насаждений и защите окружающей среды. С этой целью через экологическую программу "Зеленый ASAN" было реализовано 400 проектов, более 100 акций по посадке деревьев и уборке территорий.