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Волонтеры ASAN реализуют экологический проект в рамках COP29

Волонтеры ASAN реализуют экологический проект в рамках COP29 В Лянкяране состоялась церемония открытия проекта "Экологический лагерь волонтеров".
COP29
17 ноября 2024 г. 00:26
Волонтеры ASAN реализуют экологический проект в рамках COP29

В Лянкяране состоялась церемония открытия проекта "Экологический лагерь волонтеров".

Как сообщает Report, проект реализуется волонтерами ASAN (Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана) совместно с Ассоциацией волонтеров Узбекистана при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов и Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана.

Социальная инициатива, охватывающая более 30 волонтеров из обеих стран, реализуется в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), проходящей в Баку.

Цель - привлечь внимание молодежи к влиянию и решению проблемы изменения климата, способствовать укреплению знаний и навыков. Также основными целями являются дальнейшее развитие межстранового сотрудничества в сфере волонтерства и повышение участия молодежи в мерах по защите окружающей среды.

В рамках проекта участники разработают различные экологические решения по борьбе с изменением климата и примут участие в тренингах, проводимых профессионалами. Программа, богатая дискуссионными панелями, экологическими акциями и конкурсами идей, продолжится мероприятиями, отражающими культурное наследие двух стран.

Первые два дня лагеря пройдут в Лянкяране, молодежной столице тюркского мира, а последний день - в "Зеленой зоне" на территории проведения COP29.

Напомним, что волонтеры ASAN проводят различные мероприятия с целью привлечения внимания общественности к восстановлению экологического баланса, сохранению зеленых насаждений и защите окружающей среды. С этой целью через экологическую программу "Зеленый ASAN" было реализовано 400 проектов, более 100 акций по посадке деревьев и уборке территорий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоASAN könüllüləri COP29 çərçivəsində ekoloji layihə reallaşdırırlar

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