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    Каллас: ЕС утвердил почти 1600 новых санкционных позиций против России - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 12:16
    Каллас: ЕС утвердил почти 1600 новых санкционных позиций против России - ОБНОВЛЕНО

    Министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили почти 1600 новых санкционных позиций, направленных против военно-промышленного комплекса России.

    Как передает Report, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X.

    "Это самое масштабное расширение нашего санкционного списка с начала войны, развязанной Россией. Европа вновь демонстрирует единство. Более половины новых санкционных позиций связаны с производственной цепочкой баллистических ракет", - написала она.

    По словам Каллас, ЕС значительно затрудняет, замедляет и удорожает производство оружия, которое Россия использует в войне против Украины.

    Евросоюз приветствует достигнутое по инициативе президента США Дональда Трампа энергетическое перемирие между Украиной и РФ.

    Как передает Report, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X перед встречей министров иностранных дел стран ЕС.

    "Мы также приветствуем энергетическое перемирие, если оно будет соблюдаться",- отметила она.

    Каллас также подчеркнула, что ЕС рассмотрит почти 1 600 новых санкционных позиций, направленных против военно-промышленного комплекса России.

    По ее словам, это станет крупнейшим расширением санкционного списка ЕС с начала российско-украинской войны.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились взаимно приостановить удары по энергетическим объектам.

    Кая Каллас Дональд Трамп Российско-украинский конфликт Пакет санкций против России Европейский союз (ЕС)
    Kallas: Aİ Rusiyaya qarşı təxminən 1600 yeni sanksiya mövqeyini təsdiqləyib - YENİLƏNİB
    EU welcomes Trump-brokered Russia-Ukraine energy truce
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