Каллас: ЕС утвердил почти 1600 новых санкционных позиций против России - ОБНОВЛЕНО

Министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили почти 1600 новых санкционных позиций, направленных против военно-промышленного комплекса России.

Как передает Report, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X.

"Это самое масштабное расширение нашего санкционного списка с начала войны, развязанной Россией. Европа вновь демонстрирует единство. Более половины новых санкционных позиций связаны с производственной цепочкой баллистических ракет", - написала она.

По словам Каллас, ЕС значительно затрудняет, замедляет и удорожает производство оружия, которое Россия использует в войне против Украины.

11:42

Евросоюз приветствует достигнутое по инициативе президента США Дональда Трампа энергетическое перемирие между Украиной и РФ.

Как передает Report, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X перед встречей министров иностранных дел стран ЕС.

"Мы также приветствуем энергетическое перемирие, если оно будет соблюдаться",- отметила она.

Каллас также подчеркнула, что ЕС рассмотрит почти 1 600 новых санкционных позиций, направленных против военно-промышленного комплекса России.

По ее словам, это станет крупнейшим расширением санкционного списка ЕС с начала российско-украинской войны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились взаимно приостановить удары по энергетическим объектам.